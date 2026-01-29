В селе Алтайского края в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины

Огонь охватил одну из квартир и распространился на площади 160 квадратных метров

29 января 2026, 11:03, ИА Амител

Пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 28 января в селе Хабары Алтайского края произошел серьезный пожар в двухквартирном частном доме, сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь охватил одну из квартир и распространился на площади 160 квадратных метров: в результате полностью сгорела крыша, пострадали перекрытия, было уничтожено имущество жильцов. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, обнаружили двоих погибших — мужчину и женщину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

