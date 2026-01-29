Компания "ТехКом" дарит скидку 400 тысяч рублей на строительство дома в ЖК "Ботаника"

В этом новом поселке в пригороде Барнаула чистая вода, стильные дома и лесопарковая зона

29 января 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHNaPR2

Один из домов в ЖК "Ботаника", построенных компанией "ТехКом" / Фото: "ТехКом"

Загородный дом — это про свободу. Про размеренный ритм, когда утро начинается не с переполненного лифта, а с чашки кофе на террасе. Многие семьи мечтают о собственном участке — пусть даже небольшом, но таком, где можно посадить газон или пару яблонь, устроить пикник и поставить качели детям. А еще — не думать, что за стеной кто-то сверлит в выходной, а вечером придется снова бороться за место на парковке. Мечты должны сбываться, тем более что до 1 апреля 2026 года барнаульская компания "ТехКом" дает возможность заказать строительство дома категории "стандарт" в перспективном поселке "Ботаника" в 15 минутах от Барнаула со скидкой 400 тысяч рублей.

Дом от застройщика с опытом

Строительная компания "ТехКом" работает с 2009 года, возводит надежные дома из газобетона и кирпича и дает на них гарантию пять лет. Вы можете заказать индивидуальный проект с нуля или выбрать типовое решение и адаптировать его под себя. В копилке застройщика таких вариантов немало — разной площади и планировки, чтобы подобрать дом под конкретную семью и ее потребности.

За годы работы "ТехКом" построил более 200 домов — и именно этот опыт помогает держать качество и сроки. Компания отмечает, что накопила множество положительных отзывов.

Место, где хочется жить

ЖК "Ботаника" расположен всего в 15 км от центра Барнаула. Для комфорта территория поселка разделена на несколько зон. Жилая часть — это уютные улицы с домами. Зона общественной застройки — места для общения и отдыха: магазины, кафе, площадки для встреч с соседями.

ЖК "Ботаника" / Фото: "Фирсова Слобода"

Отдельная гордость — лесопарковая зона. Это то, ради чего многие и выбирают загородный формат: прогулки по живописным тропинкам и активный отдых на свежем воздухе. Коммунальная зона отвечает за "невидимую", но важную часть жизни — инженерные коммуникации, обслуживание и транспортную доступность. Главная особенность — современный водозабор, который обеспечивает круглосуточную подачу чистой воды. Еще одно современное решение — электросети, проведенные под землей. В итоге улицы выглядят аккуратнее, а вечером дорогу подсвечивают не привычные фонари, а торшеры с мягким светом.

Если давно мечтаете о загородной жизни, сейчас хороший момент сделать первый шаг.

