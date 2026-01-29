Рабочими рекомендациями поделилось коммуникационное агентство Zavod

29 января 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHj5mep

Мужчина, компьютер / Фото сгенерировано чатом GPT

В последние годы СЕО-поиск меняется. Все больше пользователей получают ответы не в виде списка ссылок, а в формате готовых резюме от искусственного интеллекта (ИИ): "Яндекс Нейро", AI*-поиск, ассистенты в браузерах и приложениях. Сегодня бизнесу важно не просто находиться в топе, а быть понятным нейроразуму. Эксперты коммуникационного агентства Zavod* рассказали, что реально помогает контенту попадать в такую выдачу.

Короткие абзацы и прямые формулировки

Оптимальная длина абзаца — две-четыре строки. А один абзац содержит одну мысль.

«ИИ не читает сайт как человек. Он сканирует структуру, смысловые блоки и логику подачи. Его задача — быстро извлечь точный ответ на конкретный вопрос. Поэтому выигрывают сайты, где текст легко разбивается на смысловые части, ответы даны прямо, без вступлений "для красоты", структура важнее объема», — рассказывает руководитель коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.ИИ плохо работает с длинными полотнами текста, где несколько идей смешаны в одном блоке. Чем проще извлечь суть, тем выше шанс, что именно ваш текст нейросеть использует в качестве ответа.

Например, неудачный вариант: "В современном мире цифрового маркетинга существует множество факторов, которые могут оказывать влияние…" И вот хороший вариант: "Пять подходов, которые стабильно усиливают цифровой маркетинг".

Таблицы и списки

ИИ "любит" структурированные данные. Таблицы, буллиты, нумерованные списки — один из самых сильных сигналов.

Что стоит использовать:

списки "что влияет, а что не влияет";

пошаговые инструкции;

сравнительные таблицы.

Минимум воды — максимум смысла

Искусственный интеллект не оценивает "красоту" текста. Он анализирует полезность. Поэтому если абзац можно удалить без потери смысла — лучше это сделать.

Контент с большим количеством вводных слов, общих рассуждений и повторов чаще проигрывает более сухим, но точным материалам.

Скорость загрузки и техническое состояние сайта

Даже лучший текст не попадет в AI-выдачу, если сайт технически слабый. ИИ чаще использует те страницы, которые легко и стабильно сканируются.

Критически важно проверить скорость загрузки сайта, отсутствие битых ссылок, корректность мобильной версии, чистый HTML* без лишнего мусора.

Ответы на конкретные вопросы

Лучше всего в AI-выдачу попадают страницы, которые явно отвечают на запросы формата: "как", "почему", "что влияет", "что нужно для". Формулируйте подзаголовки именно так и давайте прямой ответ сразу после них.

«В целом важно отслеживать заголовки и иерархию тегов. Правильная структура H1-H3 — это навигация для искусственного интеллекта. Заголовок должен отражать суть, а не быть "креативным". ИИ выбирает не самый умный заголовок, а самый понятный», — делятся эксперты агентства.

СЕO для искусственного интеллекта — это не про хитрые приемы и объем текста. Это про ясность, структуру и техническую дисциплину.

Специалисты коммуникационного агентства Zavod все чаще проектируют контент не только под людей, но и под ИИ. Потому что именно там сейчас формируется новая точка входа к аудитории. Если сайт понятен искусственному интеллекту, он почти всегда понятен и человеку.

Коммуникационное агентство Zavod

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1

WA: +79831739948

Сайт *Zavod ("Завод"); AI ("ЭйАй"); HTML ("ЭйчТиЭмЭль")

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама