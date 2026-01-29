Алтайские единороссы предложили кандидатов в главы районов и города

А также обновили управленческую команду

29 января 2026, 13:15, ИА Амител

Заседание президиума регионального политсовета "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Президиум регионального политсовета "Единой России" с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко на заседании 28 января принял ряд кадровых решений. Участники встречи назначили исполняющего полномочия секретаря Каменского местного отделения партии, а также сформировали список кандидатур на должности глав четырех муниципалитетов. Впервые эти предложения направят губернатору по обновленным нормам федерального и регионального законодательства.

Решения по Каменскому району

Исполняющим полномочия секретаря Каменского местного отделения партии стала глава Каменского района Светлана Захарова. Ранее эту должность занимал Иван Панченко, который сложил полномочия. Принятое решение президиум направит на рассмотрение в местный политсовет.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко подчеркнул важность предстоящего избирательного цикла.

«У нас впереди важный политический год. В Каменском районе предстоят выборы четырех уровней власти и в этой ситуации мы считаем, что все административные и политические процессы должны находиться в одних руках», – отметил Александр Романенко.

Кандидатуры в муниципалитетах

Также президиум утвердил кандидатуры от партии на должности глав четырех территорий. На пост главы Славгорода предложили Людмилу Подгору, Рубцовска – Игоря Башмакова, Первомайского района – Максима Сабыну, Быстроистокского района – Марину Наливкину. Все они исполняют обязанности руководителей соответствующих муниципалитетов.

Заседание президиума Регионального политсовета "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Предложенные кандидаты имеют серьезный управленческий опыт и хорошо знакомы с особенностями работы на местах, отметил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько. Он также рассказал, что процедура представления кандидатур главе региона проходит впервые после вступления в силу закона о новом порядке избрания глав.

Как ранее сообщал amic.ru, теперь парламентские партии, Ассоциация "Совет муниципальных образований Алтайского края", Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления имеют право предлагать губернатору региона свои кандидатуры по должности руководителей муниципалитетов. А глава региона их утверждает и передает на голосование в думу или райсовет.

Кроме кадровых вопросов, участники заседания обсудили план работы регионального отделения партии на 2026 год, а также рассмотрели отчет о деятельности региональной и местных общественных приемных "Единой России".