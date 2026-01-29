Алтайский край занял восьмое место по России в туристическом рейтинге

Визитной карточкой региона остается мощный санаторно‑курортный комплекс

29 января 2026, 13:04, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

Алтайский край подтвердил свой статус одного из ведущих туристических регионов страны: по итогам 2025 года он занял восьмое место в национальном туристическом рейтинге и стал первым среди субъектов Сибирского федерального округа, пишет "Вечерний Барнаул".

Регион последовательно создает комфортные условия для привлечения гостей: развиваются крупные инвестиционные площадки, благоустраиваются пляжные территории, обустраиваются новые места отдыха. Благодаря этим усилиям поток туристов остается стабильно высоким — ежегодно Алтайский край посещают более двух миллионов человек.

Важным шагом в развитии международного туризма стало сотрудничество с Китаем. На территории края разработаны два специализированных туристических маршрута для гостей из Поднебесной. Их запуск призван не только укрепить межкультурные связи, но и дать дополнительный импульс экономическому росту региона.

Отмечается, что визитной карточкой Алтайского края остается мощный санаторно‑курортный комплекс. Оздоровительные организации региона вошли в топ‑100 и топ‑10 по инвестиционной привлекательности.

Особого признания удостоился курорт Белокуриха, который в 13‑й раз был признан лучшим в стране. Ранее сообщалось, что туристический поток в Республику Алтай увеличился за десять лет в четыре раза.