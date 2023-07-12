Машину с трупом жителя Казахстана нашли в Гилевском водохранилище в Алтайском крае
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
12 июля 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Гилевском водохранилище Алтайского края нашли автомобиль с пропавшим несколько дней назад жителем Казахстана.
Как сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск", днем 11 июля из воды достали Lexus исчезнувшего, а в салоне был и он сам.
При каких обстоятельствах погиб мужчина, пока неизвестно. Это сейчас выясняют правоохранители.
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