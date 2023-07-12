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Машину с трупом жителя Казахстана нашли в Гилевском водохранилище в Алтайском крае

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

12 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Гилевском водохранилище Алтайского края нашли автомобиль с пропавшим несколько дней назад жителем Казахстана.

Как сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск", днем 11 июля из воды достали Lexus исчезнувшего, а в салоне был и он сам.

При каких обстоятельствах погиб мужчина, пока неизвестно. Это сейчас выясняют правоохранители.

Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:15:42 12-07-2023

Новая забава - каждый день про трупы найденные писать? Педики в Европе и бездомные собаки кончились?

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Гость

13:35:52 12-07-2023

Гость (10:15:42 12-07-2023) Новая забава - каждый день про трупы найденные писать? Педи... Собак заказывали? "В России стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку"

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Земляк

12:40:44 12-07-2023

Гость (10:15:42 12-07-2023) Новая забава - каждый день про трупы найденные писать? Педи... Кроме новостей про трупы еще новости про Томенко. Где он побывал!

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Гость

13:33:21 12-07-2023

Земляк (12:40:44 12-07-2023) Кроме новостей про трупы еще новости про Томенко. Где он поб... новости про Томенко. Где он побывал -=== И что рассказал))) А еще в список стандартных новостей затесался сказочник Мишустин.

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