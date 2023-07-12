Машину с трупом жителя Казахстана нашли в Гилевском водохранилище в Алтайском крае

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

12 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Гилевском водохранилище Алтайского края нашли автомобиль с пропавшим несколько дней назад жителем Казахстана.

Как сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск", днем 11 июля из воды достали Lexus исчезнувшего, а в салоне был и он сам.

При каких обстоятельствах погиб мужчина, пока неизвестно. Это сейчас выясняют правоохранители.

Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.