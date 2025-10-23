Маму мальчика с синдромом Апера осуждают за стрип-пластику во время сбора на лечение

Женщина подчеркивает, что никогда не брала деньги со сбора на операции

23 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Валерия с сыном Артемом / Фото: "КП-Новосибирск"

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг 27-летней Валерии, которая собирает деньги на жизненно важную операцию для своего пятилетнего сына Артема, страдающего синдромом Апера. Девушку осуждают за траты на маникюр, солярий и стрип-пластику, сообщает "КП-Новосибирск".

"Мой ребенок нуждается в сильной маме"

Валерия, одна воспитывающая сына, была вынуждена публично ответить на обвинения в растрате средств.

«Моему ребенку нужна сильная, любящая себя мама! Если окончательно забить на себя, это плохо кончится и для меня, и для сына», – объяснила она свою позицию в интервью.

Конфликт обострился после того, как женщина подарила своему мужчине часы стоимостью 40 тысяч рублей. Хейтеры сразу предположили, что деньги взяты из благотворительного сбора. Однако Валерия пояснила:

«Я начала откладывать на них еще до объявления сбора, за четыре месяца. Я работаю каждый день с утра до вечера. Это мой ребенок! Как я могу со сбора у своего ребенка брать какие-то деньги, зная, что это ему жизненно необходимо?»

Ежедневная борьба за нормальную жизнь

История Артема началась с тяжелых родов, когда врачи сообщили, что у мальчика нет пальцев. Сейчас пятилетний ребенок перенес уже шесть операций.

«За пять лет он уже привык. Он либо в гипсах, либо в перевязках. Потом месяц просто руки заживают, и опять на операцию», – рассказывает мама мальчика.

Предстоящая реконструкция черепа в Москве требует 3 278 000 рублей. Помимо онлайн-сбора, где собрано около 800 000 рублей, Валерия ведет и личную копилку:

«У нас дома есть копилка, в которую я вечерами закидываю наличные, оставшиеся после работы. Это может быть от двухсот рублей до двух тысяч».

Ответ хейтерам

На критику по поводу своих расходов женщина отвечает прямо:

«Люди, которые следят за моим каждым шагом и считают мои доходы, – вы много прошли жизни как у меня? Мои параллельные проблемы никогда не повлияют на уход за собой! А хейтеры, сходите на шест, покрутитесь, чтобы успокоиться».

Она подчеркивает, что ежемесячные расходы на маникюр составляют 1600 рублей, а тренировки по стрип-пластике не требуют больших вложений. Многие другие процедуры ей делают подруги бесплатно.

Благодарность и надежда

Несмотря на травлю, Валерия благодарна всем, кто помогает:

«Я хочу поблагодарить каждого, кто внес хоть копеечку в наш сбор. Вы очень нас мотивируете!»

Главная мечта матери сейчас – чтобы Артем научился хорошо разговаривать и пошел в обычную школу. Она уверена, что только сохраняя себя и свое психологическое здоровье, сможет дать сыну необходимую поддержку в этой нелегкой борьбе за его будущее.