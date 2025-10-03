В Новосибирске мужчина позвал маму на разборки в клуб, из которого его выгнали

В итоге разъяренная женщина даже вызвала полицию

Мама с сыном / Фото: "Инцидент Россия"

В Новосибирске произошел курьезный случай у ночного клуба. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Россия".

30-летнего мужчину выставили из заведения, после того как он начал навязчиво приставать к подвыпившей посетительнице. Девушка обратилась к охране, и нарушителя вывели на улицу.

Дома обиженный мужчина пожаловался матери на "грубое обращение". Женщина немедленно отправилась вместе с ним к клубу, где устроила скандал у входа, требуя объяснений от охраны. В итоге она даже вызвала полицию.

Правоохранители приехали, разобрались в ситуации и успокоили возмущенную горожанку. Только после этого сын увел ее домой.