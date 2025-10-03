НОВОСТИОбщество

В Новосибирске мужчина позвал маму на разборки в клуб, из которого его выгнали

В итоге разъяренная женщина даже вызвала полицию

03 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Мама с сыном / Фото: "Инцидент Россия"
Мама с сыном / Фото: "Инцидент Россия"

В Новосибирске произошел курьезный случай у ночного клуба. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Россия".

30-летнего мужчину выставили из заведения, после того как он начал навязчиво приставать к подвыпившей посетительнице. Девушка обратилась к охране, и нарушителя вывели на улицу.

Дома обиженный мужчина пожаловался матери на "грубое обращение". Женщина немедленно отправилась вместе с ним к клубу, где устроила скандал у входа, требуя объяснений от охраны. В итоге она даже вызвала полицию.

Правоохранители приехали, разобрались в ситуации и успокоили возмущенную горожанку. Только после этого сын увел ее домой.

Комментарии 10


Гость

13:47:29 03-10-2025

Мама, она мне дала. Что мне делать?
Ржу. Не могу.

  


Гость

14:05:38 03-10-2025

Гость (13:47:29 03-10-2025) Мама, она мне дала. Что мне делать?Ржу. Не могу.... Не дала. Опечатка)))))

  


гость

18:51:08 03-10-2025

Гость (14:05:38 03-10-2025) Не дала. Опечатка)))))... Не смешно, в итоге сын, маму домой увел. Она таки была настроена серьезно. Ну по тексту так))) Ржет он (она) не понятно))

  


Гость

16:16:15 03-10-2025

Гость (13:47:29 03-10-2025) Мама, она мне дала. Что мне делать?Ржу. Не могу.... Подвыпившая посетительница, как написано в статье, пожаловалась охране. Охрана сразу встала на защиту алкашки и грубо выдворила посетителя. Собственно, вопрос в действиях охраны. Скорее всего, необходим был свидетель, поэтому парень вызвал родственницу, кого мог вызвонить в то время. Похоже, что действия охраны выходили за рамки допустимого, поэтому они распространяют версию, придавшую ситуации комический оттенок. Чтобы избежать ответственности. Здесь есть комментарий про дядю. Там тоже охранники перевели стрелки на дядю. Зачем? Скорее всего, превысили полномочия, совершили противоправные действия, чтобы избежать ответственности, начали настраивать общественное мнение, что они жертвы. Охранники не имеют права физически воздействовать на посетителей, выводить насильственно, если возникает сложная ситуация, должны вызвать полицию.

  


Гость

16:28:02 03-10-2025

Гость (16:16:15 03-10-2025) Подвыпившая посетительница, как написано в статье, пожаловал... Охранники стрелки не переводили, чувак сам про дядю орал истошно.

  


Гость

12:13:31 04-10-2025

Гость (16:16:15 03-10-2025) Подвыпившая посетительница, как написано в статье, пожаловал... вопрос в действиях мамы - она зачем его гулять в опасные места выпустила одного? еще и вечером по темноте? а если кто чихуа-хуа выгуливал бы в этот момент? вы представляете масштаб катастрофы?

  


Элен без ребят

15:02:40 03-10-2025

вот и подрос сыночка- корзиночка 🤦

  


Гость

15:37:05 03-10-2025

А с дядей что там?

  


Гость

16:25:37 03-10-2025

Пусть мама услышит пусть мама придет
Пусть мама меня непременно найдет
Ведь так не бывает на свете
Чтоб тёлки не дали, - Пете...

  


Гость

18:14:30 03-10-2025

А потом если такого в мужья возьмут что будет? Мама, она меня обижает?

  

