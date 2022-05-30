65 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 725. Выздоровели из этого числа 259 194 пациента, в том числе 64 — за последние сутки.

Всего в регионе от ковида скончались 8645 человек (+2 за сутки).

Лечатся сейчас 886 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 64 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.

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