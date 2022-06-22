Психолог назвал главные причины проблем в любовных отношениях у россиян

Психолог и писатель Михаил Лабковский назвал основные причины проблем в любовных отношениях у россиян. В своём Telegram-канале он объяснил, как проблемы в общении с родителями из детства мешают строить гармоничные отношения и как понять, что любовь давно прошла.

По его словам, разногласия между влюблёнными могут возникнуть по нескольким причинам, начиная от разных взглядов на жизнь и заканчивая детскими травмами.

«У вас с собой не очень сложилась дружба, поэтому вы странно себя ведёте в союзе. Например, у вас низкая самооценка, вы считаете, что вас вообще никто не может любить, и вечно проверяете на партнёре свою теорию», — заявил Лабковский.

Ещё одна причина — травмы из-за ссор родителей и с родителями. Кроме того, недопонимания с партнёром могут возникать по причине разных взглядов на жизнь, подчеркнул психолог.

«Например, вы считаете, что зарабатывать на всё должен мужчина. А он считает, что расходы должны быть пополам. Или в вашей картине мира семья — это обязательно дети, а в её — сначала карьера», — привёл примеры разных установок он.

Кроме того, бывает так, что у людей нет эмоциональной заинтересованности — любви. В таком случае, по словам Лабковского, вместо того чтобы осознать факт отсутствия чувств, люди устраивают скандалы, чтобы найти «достойный» повод уйти.