«Ситуация тревожная». Жителей Алтайского края предупредили о возможной эпидемии свиного гриппа

Свиной грипп, известный как H1N1, вскоре может прийти в Алтайский край. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Христина Манохина. По её словам, пока на Алтае не выявлено ни одного случая. Но они уже есть в других регионах страны, что и вызывает тревогу.

Всего за неделю в России выявили около 40 случаев гриппа, две трети из которых — H1N1.

«В Алтайском крае при мониторинге пока не отмечается циркуляция свиного гриппа. Но по России случаи есть. С начала октября идут спорадические находки вирусов H1N1, H3N2 и гриппа типа B. Но наибольший скачок был за неделю с 7 по 13 ноября 2022 года. За это время в России выявили 39 случаев гриппа. 26 из них относятся к H1N1 и 13 — к гриппу B», — рассказала специалист.

По словам Манохиной, если свиной грипп набирает обороты в других регионах, то вскоре может дойти и до Алтайского края.

«Активность данных вирусов нарастает по России. Значит, вскоре можем ожидать и на территории Алтайского края», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Манохина напомнила, что свиной грипп имеет значительный пандемический потенциал — в 2009 году его появление привело к объявлению пандемии.

Свиной грипп и сейчас представляет серьёзную угрозу для человека, сообщил главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, H1N1 чаще, чему другие типа гриппа, вызывает серьёзные осложнения. А потому «ситуация определённо тревожная», заключил врач.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока в регионе выявляют лишь вирусы негриппозной этиологии. Наибольший удельный вес среди заболевших составляют риновирусы, на втором месте — парагриппы, на третьем — аденовирусы. При этом средний уровень заболеваемости в регионе в течение последних двух недель колеблется от 15 до 16 тысяч человек.