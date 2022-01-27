В Новосибирской области школьников переводят на удаленку из-за омикрон-штамма

С 31 января школьники в Новосибирской области уходят на каникулы из-за распространения “омикрон”-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Травникова.

По словам губернатора, уже сейчас некоторые классы находятся на карантине из-за распространения коронавируса или ОРВИ. Оперативный штаб принимает решение по дальнейшей работе образовательных учреждений.

С 31 января в области ученики младших классов, скорее всего, уйдут на двухнедельные каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно. Что касается 11 класса, то предполагается, что они будут сдавать тесты и учиться в очном режиме.

Малокомплектные школы будут уходить на карантин только при фиксировании вспышек заболевания.