В России допустили появление нового ковида со смертностью 90%

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ожидает появления крайне опасного варианта коронавируса, пишет ТАСС.

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2022 он выразил мнение, что появится ковид со смертностью 90%, на котором «закончится всё».

Он назвал биоопасность основной угрозой, а второе место, по его мнению, занимают киберугрозы. Но с ними справиться проще, чем с тяжёлыми болезнями.

Ранее в ВОЗ заявили, что говорить о конце пандемии ещё рано.