В России ребёнок умер во время лечения самым дорогим лекарством в мире Zolgensma
Смерть зафиксирована из-за острой печёночной недостаточности
12 августа 2022, 09:18, Илья Звягинцев
Двое детей в России и Казахстане умерли во время лечения самым дорогим препаратом в мире Zolgensma. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Novartis.
Смерть наступила из-за острой печёночной недостаточности, которая возникла спустя пять-шесть недель после введения препарата.
Отметим, что одна доза Zolgensma стоит более двух миллионов долларов. Его используют для лечения спинальной мышечной атрофии.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания.
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