В России ребёнок умер во время лечения самым дорогим лекарством в мире Zolgensma

Двое детей в России и Казахстане умерли во время лечения самым дорогим препаратом в мире Zolgensma. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Novartis.

Смерть наступила из-за острой печёночной недостаточности, которая возникла спустя пять-шесть недель после введения препарата.

Отметим, что одна доза Zolgensma стоит более двух миллионов долларов. Его используют для лечения спинальной мышечной атрофии.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания.