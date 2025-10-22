МегаФон внедрил отечественные решения для повышения стабильности и независимости сети

Это комплексы CGNAT

22 октября 2025, 15:15, ИА Амител erid: 2W5zFGKsYs2

Специалисты компании Мегафон / Фото: пресс-служба компании

Оператор МегаФон успешно интегрировал в свою сеть комплексы CGNAT, разработанные отечественными производителями. Это нововведение значительно повысило надежность сети и улучшило скорость подключения пользователей к интернет-ресурсам.

В мире наступил глобальный дефицит публичных IP*: из 4,3 млн уникальных адресов большинство уже занято, а количество подключенных к интернету устройств продолжает стремительно расти. Решением этой проблемы стало внедрение технологий CGNAT* (Carrier-grade NAT), которые обеспечивают доступ в интернет при ограниченном адресном пространстве.

В отличие от иностранных аналогов, решения CGNAT российских компаний RDP* и NFWare* функционируют как на физических, так и на виртуальных серверах. Это дает возможность более гибко масштабировать сетевую инфраструктуру, а также снижать затраты при увеличении трафика. Переход на отечественные разработки также снизил риски, связанные с технической поддержкой и возможными блокировками со стороны зарубежных поставщиков, что стало особенно актуально в последние годы.

Архитектура сети, разработанная с учетом преимуществ российских решений, позволяет эффективно развивать инфраструктуру, обеспечивая ее устойчивость к постоянно растущему трафику и увеличению потребности в резервировании узлов по всей территории страны. Такой подход МегаФона не только улучшает надежность связи, но и способствует бесперебойной передаче данных.

«Переход на отечественные платформы CGNAT – это не просто еще один шаг к импортозамещению, а осознанная инвестиция в устойчивость и развитие сети. Российские программные комплексы позволяют гибко распределять трафик между узлами сети и обеспечивают готовность к росту трафика, абонентской базы и количества предоставляемых услуг», – рассказал директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

И добавил, что в будущем компания планирует полностью заменить устаревшее зарубежное оборудование на российские аналоги, что поможет исключить внешние риски и укрепит независимость инфраструктуры.

Как ранее сообщал amic.ru, МегаФон также участвует в федеральной программе по ликвидации цифрового неравенства. Благодаря этому недавно еще два населенных пункта Алтайского края (Алтайское и Черепановский) были обеспечены качественным 4G от оператора. Это дало жителям доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам, повышающим комфорт повседневной жизни и возможности удаленного взаимодействия. В сентябре специалисты компании установили и настроили оборудование для равномерного покрытия и оптимальных скоростей, открыв доступ не только к онлайн‐услугам, но и к экстренной помощи, цифровым врачебным консультациям и быстрой связи со службами спасения, а абоненты получили возможность пользоваться голосовой связью по современной технологии с мгновенным соединением, чистой передачей голоса без помех и одновременным доступом в сеть.

IP ("АйПи"); CGNAT – Carrier-grade NAT ("Кэрия-грейд НЭТ"); RDP ("АрДиПи"); NFWare ("ЭнЭфУор")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Реклама