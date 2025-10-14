Еще два алтайских села получили высокоскоростной 4G МегаФона

Жители Алтайского и Черепановского пользуются стабильной мобильной связью и быстрым интернетом

В рамках реализации федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" два населенных пункта Алтайского края – село Алтайское и поселок Черепановский – получили качественный 4G-сигнал от МегаФона. Теперь жители могут пользоваться высокоскоростным интернетом и современными цифровыми сервисами, что повышает комфорт повседневной жизни и возможности дистанционного взаимодействия.

Современная связь в селах

В сентябре специалисты МегаФона установили и настроили оборудование, обеспечив оптимальную скорость интернета и равномерное покрытие сети в обоих населенных пунктах. Это дало доступ не только к онлайн-сервисам, но и к экстренной помощи, цифровым консультациям врачей и оперативной связи с экстренными службами.

Теперь абоненты могут пользоваться голосовой связью по технологии VoLTE ("ВоЭлТэЕ"), которая обеспечивает мгновенное соединение, чистое звучание голоса без посторонних шумов и возможность одновременно пользоваться интернетом.

Масштаб проекта

Связь МегаФона в рамках государственной программы уже появилась в 58 населенных пунктах края, включая Краснодубровский, Борисово, Толстовский, Каип, Соловьиха и другие. Об этом рассказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Востребованность в качественной связи подтверждают данные, полученные в результате анализа абонентской базы. За неполный месяц клиенты успели сгенерировать 3,5 Тб информации, что сопоставимо с просмотром от 700 до 1000 художественных кинофильмов в высоком качестве. Жители все активнее проявляют себя в интернете, и рост передачи данных будет продолжаться. Компания к таким вызовам готова, поскольку своевременно возводит новые базовые станции и модернизирует уже существующие», – подчеркнула Мария Занько.

Цифровая инфраструктура

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, телекоммуникационная инфраструктура региона приближается к максимальным возможностям, что требует постоянного обновления и расширения сети.

«С федеральной поддержкой и с операторами связи продолжаем реализовывать программу по устранению цифрового неравенства, обеспечивая качественной связью малонаселенные сельские территории. Уже сотни населенных пунктов получили высококачественный сигнал, что стало возможным благодаря данной инициативе. Ведь качественная связь является фундаментальной потребностью каждого жителя региона независимо от местоположения, и именно обеспечение ею всех граждан составляет нашу ключевую цель», – добавил министр.

