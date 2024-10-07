Мемкоин задал тренд. Россияне массово скупают криптовалюту

Трафик на криптоплощадках вырос на треть

07 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Гаджеты. Технологии / Фото: freepik

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat ("Хамстер Комбат", или "Хомяк") привело к резкому росту интереса жителей страны к криптовалютам. В сентябре интернет-трафик на крупнейших криптоплощадках вырос на 35 % в сравнении с сентябрем 2023-го. Такие данные приводят аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.

Популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в России. Создатели приложения Hamster Kombat разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. В этот же день суммарный объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63%.

Мемкоин – это электронная валюта, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance ("Байненс"), на нее пришлось более 45% всех потраченных гигабайт. На втором месте – Bybit ("Байбит"), сгенерировавшая более 30% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (13% всего трафика).

Мобильную игру Hamster Kombat запустили в "Телеграме" в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту – мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По данным разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 млн пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе "тапания" на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

Аналитика МегаФона также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекаются все больше россиян. По итогам трех кварталов 2024 года самыми активными криптотрейдерами, помимо москвичей и петербуржцев, стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы.