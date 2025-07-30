Меньше, но мощнее. Хакеры стали чаще атаковать онлайн-кинотеатры и видеоплатформы

МегаФон зафиксировал рост силы DDoS-атак на 18%

МегаФон зафиксировал изменения в характере проведения DDoS*-атак. Хотя их общее количество в первом полугодии 2025 года снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мощность и скорость значительно увеличились.

Анализ показал, что несмотря на рост числа клиентов, использующих защиту от DDoS-атак на 13%, количество инцидентов уменьшилось на 45%, а средняя продолжительность сократилась на 18%. В среднем атака теперь длится один час 45 минут. Однако их мощность возросла на 18%, при этом рекорд прошлого года (710 Gbps) повторили и в этом.

Вместо медленных ударов, которые злоумышленники раньше использовали для маскировки агрессии под обычный трафик, хакеры теперь делают ставку на скорость. Средний показатель вырос на 39%, а самая мощная атака достигла 72 210 Kpps, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Хотя банки теперь реже становятся целью хакеров, "нападения" на этот сектор всё еще происходят. Телеком-сектор не испытал увеличения числа атак, а вот госсектор стабильно удерживает интерес злоумышленников. Также хакеры чаще нацеливаются на контент-провайдеров, таких как онлайн-кинотеатры, видеоплатформы и стриминговые сервисы. Важно отметить, что компании стали гораздо реже (более чем в пять раз) сразу обращаться за помощью, что позволяет быстрее реагировать на угрозы.

"Злоумышленники используют разные типы комбинаций параметров атак, пытаясь таким образом повлиять на эффективность. На основании реакции наших систем защиты хакеры адаптируют свои стратегии. Чем больше и разнообразнее трафик, тем сложнее его фильтровать. Но anti-DDoS анализирует поведение каждого запроса, чтобы отличить легитимные от вредоносных", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

По ее словам, то, что в этом полугодии компания фиксирует больше атак, превышающих уровни предыдущих лет, связано с несколькими причинами: ростом интернет-трафика и скорости его потребления пользователями, улучшением доступа к ботнетам, эффективным распределением нагрузки между ними и увеличением количества запросов, из-за которых серверы начинают отвечать большими объёмами данных.

Кроме того, исследование МегаФона, проведённое среди более 400 российских компаний, показало, что DDoS-атаки – это самая частая угроза для бизнеса. С ним столкнулись 42% компаний, и в 42% случаев они привели к убыткам до миллиона рублей, а в 58% – свыше миллиона. В отличие от прошлого теперь под угрозой может оказаться бизнес любого масштаба – от интернет-магазина до крупной корпорации. Поэтому защита цифровых активов становится необходимостью для всех организаций, а не только для крупных игроков.

