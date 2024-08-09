Минобороны РФ рассказало об обстановке в Курской области на 9 августа

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения на территорию России

09 августа 2024, 16:31, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ официально прокомментировало обстановку в Курсокй области на 9 августа. Как сообщает пресс-служба ведомства, Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ.

В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами авиации и огнем артиллерии пресекались попытки рейдов вглубь российской территории. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки — колонна ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

Потери украинских войск за сутки составили более 280 военнослужащих и 27 единиц техники. Всего ВСУ потеряли на Курском направлении до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.