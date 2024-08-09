Минобороны РФ рассказало об обстановке в Курской области на 9 августа
ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения на территорию России
09 августа 2024, 16:31, ИА Амител
Минобороны РФ официально прокомментировало обстановку в Курсокй области на 9 августа. Как сообщает пресс-служба ведомства, Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ.
В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами авиации и огнем артиллерии пресекались попытки рейдов вглубь российской территории. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.
В районе Южного уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки — колонна ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.
Потери украинских войск за сутки составили более 280 военнослужащих и 27 единиц техники. Всего ВСУ потеряли на Курском направлении до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
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