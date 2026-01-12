Морозы до минус 30 градусов нагрянут в Алтайский край
Температура опустится до -30 градусов и ниже
12 января 2026, 06:00, ИА Амител
На Алтайский край надвигается заметное похолодание. Как отмечают сервисы "Яндекс.Погода" и Gismeteo, ожидается резкое падение температуры до -31 градуса.
В региональном Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 12 января, будет -1...+4 градуса.
«Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом в западный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с», – отметили синоптики.
Похолодание начнется в среду, 14 января, а пик холодов придется на выходные, 17 и 18 января. Продержатся морозы примерно до 21 января.
В такую погоду жителей региона просят быть осторожными и по возможности не оставаться долго на улице без острой необходимости.
19:22:15 11-01-2026
-40-42 обещают... Держитесь...
19:31:26 11-01-2026
Ну да, январь на дворе)))
20:01:23 11-01-2026
"Также возможно резкое падение температуры до -20...-25 градусов"
Все погодные сайты показывают -30 .. -35 через неделю.
21:16:18 11-01-2026
Гость (20:01:23 11-01-2026) "Также возможно резкое падение температуры до -20...-25 град...
Не через неделю, а через 2 дня! И до минус 39-41!
11:27:55 12-01-2026
Гость (21:16:18 11-01-2026) Не через неделю, а через 2 дня! И до минус 39-41!... Крупные цифры на скрине описали, а мелкие ночные не заметили. Ну или "не заметили" для генерации обилия комментариев
20:43:15 11-01-2026
Дрянь а не погода будет.
И год такая же дрянь.
Только начался я его уже ненавижу
08:23:22 12-01-2026
Гость (20:43:15 11-01-2026) Дрянь а не погода будет. И год такая же дрянь. Тольк...
это как в том мемасике:
"*** все. И это я только проснулся"
21:16:20 11-01-2026
Блин, в Сибири всё-таки живём.)) Щас январские морозы пройдут, потом февральские метели, мартовские качели и... лето!)))
23:49:35 11-01-2026
Каждый год - крещенские морозы. А некоторые только что с луны свалились или родились и уже писать научились
09:02:27 12-01-2026
юрий (23:49:35 11-01-2026) Каждый год - крещенские морозы. А некоторые только что с лун... Только хотел сказать, что раньше были рождественские морозы, потом около 19 января крещенские морозы. Даже в школу из-за морозов в 50-е годы не ходили - объявляли по радио. Но на улице играли в мальчишечьи игры, а отогревались дома, хотя тогда и топили печь углем и дровами. И было очень уютно сидеть около горячей печи и смотреть телевизор КВН 49 через линзу для увеличения. И родители и старшая сестра были ещё совсем молодыми и живыми. Эх, воспоминания счастливого детства!
09:44:39 12-01-2026
Крепче морозы - меньше заразы