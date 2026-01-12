Температура опустится до -30 градусов и ниже

12 января 2026, 06:00, ИА Амител

Волна холода надвигается на Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтайский край надвигается заметное похолодание. Как отмечают сервисы "Яндекс.Погода" и Gismeteo, ожидается резкое падение температуры до -31 градуса.

В региональном Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 12 января, будет -1...+4 градуса.

«Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом в западный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с», – отметили синоптики.

Похолодание начнется в среду, 14 января, а пик холодов придется на выходные, 17 и 18 января. Продержатся морозы примерно до 21 января.

Погода на январь 2026 года в Алтайском крае / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

В такую погоду жителей региона просят быть осторожными и по возможности не оставаться долго на улице без острой необходимости.