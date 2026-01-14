Молодежь России почти вдвое увеличила расходы по Пушкинской карте на январских каникулах

Траты на культурный досуг резко выросли с 1 по 11 января

14 января 2026, 10:00, ИА Амител

Выставка "Алтай новогодний" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В период новогодних каникул молодые люди стали заметно чаще посещать культурные события и оплачивать билеты Пушкинской картой. Как сообщили в ВТБ, который с 1 января стал новым банком – оператором программы, по сравнению с прошлым годом расходы по карте увеличились почти вдвое.

Рост интереса

На январских каникулах пользователи активнее выбирали походы в кино, театры, музеи и на концерты. Траты по Пушкинской карте за этот период почти в два раза превысили показатели прошлого года.

За время новогодних праздников было выдано свыше 700 тыс. карт. По ним приобрели 2,2 млн билетов на сумму более 1,3 млрд рублей. Рост почти в два раза отмечен и по числу покупок, и по их общей стоимости. Самый высокий спрос пришелся на 2–5 января.

Куда ходили

Самым популярным направлением стало кино – на него пришлось 88% всех оплат по Пушкинской карте. Средняя стоимость билета составила 560 рублей.

Еще 12% расходов пришлись на театры, музеи и концертные площадки. В этих категориях средний чек достиг 950 рублей.

«Новогодние праздники – один из самых активных периодов использования Пушкинской карты. Этому способствуют премьеры фильмов, театральные постановки и выставки, которые мало кого оставляют равнодушными. Мы видим, что эти праздники не стали исключением и молодежь удвоила траты по Пушкинской карте», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В настоящее время ВТБ уже оформил 5 млн Пушкинских карт.

Что такое Пушкинская карта

"Пушкинская карта" – это федеральная программа поддержки молодежи, которая позволяет оплачивать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Каждый год на карту начисляются средства из бюджета, которые можно потратить только на посещение учреждений культуры: кинотеатров, театров, музеев, выставочных залов, концертных площадок и других организаций, участвующих в программе. Деньги нельзя обналичить или использовать для покупок в магазинах.

Карта оформляется в электронном или пластиковом виде через банк – оператор программы. Для участия необходимо зарегистрироваться в системе, подтвердить личность и получить карту. После этого средства автоматически зачисляются на счет и становятся доступны для покупки билетов через официальные сайты, приложения и кассы партнеров программы.