Молодожены погибли на следующий день после свадьбы в результате взрыва
Пострадали и расположенные рядом здания
14 января 2026, 08:30, ИА Амител
В Исламабаде в Пакистане молодожены погибли на следующий день после свадьбы в результате взрыва в доме, где проходило торжество. О трагедии сообщило ABC News.
По данным издания, в здании взорвался газовый баллон, после чего дом полностью обрушился. Под завалами погибли сами молодожены и еще шесть гостей. Семь человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
Отмечается, что взрывом были повреждены и расположенные рядом здания. На месте работали экстренные службы – разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил профильным ведомствам провести расследование причин произошедшего в Исламабаде.
Ранее в Иордании брак молодой женщины продлился меньше месяца. Причиной развода послужила страсть супруга к супергерою Бэтмену, о которой стало известно уже после свадьбы.
08:57:19 14-01-2026
А я вам говорил
09:22:06 14-01-2026
Гость (08:57:19 14-01-2026) А я вам говорил ... напомни что говорил?
09:22:28 14-01-2026
...пока смерть не разлучит нас...
09:42:53 14-01-2026
- Как свадьба?
- 6ом6а!