Пострадали и расположенные рядом здания

14 января 2026, 08:30, ИА Амител

Место взрыва в Исламабаде / Фото: ABC News

В Исламабаде в Пакистане молодожены погибли на следующий день после свадьбы в результате взрыва в доме, где проходило торжество. О трагедии сообщило ABC News.

По данным издания, в здании взорвался газовый баллон, после чего дом полностью обрушился. Под завалами погибли сами молодожены и еще шесть гостей. Семь человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Отмечается, что взрывом были повреждены и расположенные рядом здания. На месте работали экстренные службы – разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил профильным ведомствам провести расследование причин произошедшего в Исламабаде.

Ранее в Иордании брак молодой женщины продлился меньше месяца. Причиной развода послужила страсть супруга к супергерою Бэтмену, о которой стало известно уже после свадьбы.