Мошенники используют имя покойной матери Дмитрия Нагиева для фишинговых афер

В соцсетях распространяют фейковые новости о "задержании" Людмилы Нагиевой и предлагают перейти по ссылке для участия в "акции"

03 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники начали активно использовать имена известных личностей, включая актера Дмитрия Нагиева, для новых фишинговых атак. Как сообщил Shot, в социальных сетях массово распространяются фейковые новости о "задержании матери Дмитрия Нагиева, которая заработала на маркетплейсе благодаря специальной акции".

Примечательно, что злоумышленников не смущает даже тот факт, что Людмила Захаровна Нагиева, мать артиста, скончалась еще в 2015 году. Схема обмана стандартна: пользователю предлагают перейти по ссылке "подробнее об акции", где просят ввести данные банковской карты для "оформления", а затем требуют оплатить "взнос" или "комиссию" для получения якобы обещанного дохода.

Эксперты предупреждают, что такие сообщения направлены исключительно на кражу персональных и платежных данных, а также на прямое мошенничество с переводом средств.