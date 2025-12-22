Мошенники начали обманывать россиян на новогодние подарки

Под предлогом доставки они пытаются получить конфиденциальную информацию

22 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников эксперты сообщают о возникновении новой мошеннической схемы, эксплуатирующей тему корпоративных подарков. Мошенники отправляют сотрудникам компаний текстовые сообщения, маскируясь под службу доставки.

В этих СМС говорится о подарке от делового партнера и содержится просьба перезвонить по указанному номеру, объясняя это тем, что курьер не может связаться с адресатом. Информацию о компаниях-контрагентах злоумышленники извлекают из общедоступных источников.

После установления телефонного контакта они стремятся выманить личную и конфиденциальную информацию, а также склоняют жертв к оплате вымышленных комиссий или переходу по мошенническим ссылкам, замаскированным под веб-сайты настоящих отправителей.