Мошенники начали обманывать россиян, предлагая "новогодние выплаты"

Аферисты под разными предлогами пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, предлагая подарки и выплаты

20 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников активизируются мошеннические схемы, эксплуатирующие тему фиктивных предновогодних пособий для семей с детьми и "презентов" от местных властей, рассказал РИА Новости юрисконсульт Иван Курбаков.

«В период подготовки к Новому году аферисты распространяют информацию о полагающихся гражданам предновогодних выплатах многодетным семьям, обещанных администрацией подарках, прибавках к пенсионным начислениям и т.п. После этого обманным путем выясняют реквизиты банковской карты, якобы необходимые для перечисления положенных социальных выплат», – предостерег Курбаков.

Юрист призвал проявлять бдительность и осмотрительность, получая подобные заманчивые предложения, а также рекомендовал ни в коем случае не разглашать персональную информацию и не сообщать коды, приходящие в СМС-сообщениях.