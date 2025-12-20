Мошенники начали обманывать россиян, предлагая "новогодние выплаты"
Аферисты под разными предлогами пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, предлагая подарки и выплаты
20 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
В преддверии новогодних праздников активизируются мошеннические схемы, эксплуатирующие тему фиктивных предновогодних пособий для семей с детьми и "презентов" от местных властей, рассказал РИА Новости юрисконсульт Иван Курбаков.
«В период подготовки к Новому году аферисты распространяют информацию о полагающихся гражданам предновогодних выплатах многодетным семьям, обещанных администрацией подарках, прибавках к пенсионным начислениям и т.п. После этого обманным путем выясняют реквизиты банковской карты, якобы необходимые для перечисления положенных социальных выплат», – предостерег Курбаков.
Юрист призвал проявлять бдительность и осмотрительность, получая подобные заманчивые предложения, а также рекомендовал ни в коем случае не разглашать персональную информацию и не сообщать коды, приходящие в СМС-сообщениях.
18:44:43 20-12-2025
Сейчас только узнал, есть такая вещь фрол-рулетка, когда по вашему желанию на вас специально мошенников переадресовывают звонки. Но они об этом не в курсе. И не знают ваш номер куда перекинуло. Пользуйтесь, веселитесь. Задача, как можно дольше держать разговор.
00:27:49 21-12-2025
А мошенников можно раскрутить на сумму?
14:23:40 21-12-2025
гость (00:27:49 21-12-2025) А мошенников можно раскрутить на сумму?... хорошая мысль!!!
16:12:12 21-12-2025
Гость (14:23:40 21-12-2025) хорошая мысль!!!...
Мозгов не хватит!