Мошенники начали обманывать россиян, предлагая "новогодние выплаты"

Аферисты под разными предлогами пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, предлагая подарки и выплаты

20 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников активизируются мошеннические схемы, эксплуатирующие тему фиктивных предновогодних пособий для семей с детьми и "презентов" от местных властей, рассказал РИА Новости юрисконсульт Иван Курбаков.

«В период подготовки к Новому году аферисты распространяют информацию о полагающихся гражданам предновогодних выплатах многодетным семьям, обещанных администрацией подарках, прибавках к пенсионным начислениям и т.п. После этого обманным путем выясняют реквизиты банковской карты, якобы необходимые для перечисления положенных социальных выплат», – предостерег Курбаков.

Юрист призвал проявлять бдительность и осмотрительность, получая подобные заманчивые предложения, а также рекомендовал ни в коем случае не разглашать персональную информацию и не сообщать коды, приходящие в СМС-сообщениях.

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

На Алтае мошенники "вытянули" у мужчины 10 млн рублей

Сначала у него попросили код из СМС, а потом отправили в банк – снимать деньги со счетов
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:44:43 20-12-2025

Сейчас только узнал, есть такая вещь фрол-рулетка, когда по вашему желанию на вас специально мошенников переадресовывают звонки. Но они об этом не в курсе. И не знают ваш номер куда перекинуло. Пользуйтесь, веселитесь. Задача, как можно дольше держать разговор.

Avatar Picture
гость

00:27:49 21-12-2025

А мошенников можно раскрутить на сумму?

Avatar Picture
Гость

14:23:40 21-12-2025

гость (00:27:49 21-12-2025) А мошенников можно раскрутить на сумму?... хорошая мысль!!!

Avatar Picture
Гость

16:12:12 21-12-2025

Гость (14:23:40 21-12-2025) хорошая мысль!!!...
Мозгов не хватит!

