Мошенники стали выдавать себя за медиков, чтобы красть данные пенсионеров

Злоумышленники звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом диспансеризации выманивают доступ к "Госуслугам"

08 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за сотрудников медицинских учреждений, чтобы похитить персональные данные пенсионеров. Основной целью преступников является получение доступа к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги".

Как сообщает "Лента.ру", мошенники, представляясь работниками регистратуры, медсестрами или терапевтами, звонят преимущественно на стационарные телефоны пожилых людей. Под предлогом необходимости пройти диспансеризацию, сдать анализы или записаться к врачу они выманивают номера паспорта и полиса ОМС, а затем – одноразовые коды из SMS для входа в аккаунт.

Получив доступ, преступники начинают шантажировать владельца данных или убеждают его перевести все сбережения на "безопасные счета", что приводит к потере денег.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют никогда не сообщать посторонним коды из SMS, пароли и паспортные данные, а для проверки информации звонить в официальные регистратуры поликлиник по номерам, указанным на их сайтах.