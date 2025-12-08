Мошенники стали выдавать себя за медиков, чтобы красть данные пенсионеров
Злоумышленники звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом диспансеризации выманивают доступ к "Госуслугам"
08 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
В России участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за сотрудников медицинских учреждений, чтобы похитить персональные данные пенсионеров. Основной целью преступников является получение доступа к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги".
Как сообщает "Лента.ру", мошенники, представляясь работниками регистратуры, медсестрами или терапевтами, звонят преимущественно на стационарные телефоны пожилых людей. Под предлогом необходимости пройти диспансеризацию, сдать анализы или записаться к врачу они выманивают номера паспорта и полиса ОМС, а затем – одноразовые коды из SMS для входа в аккаунт.
Получив доступ, преступники начинают шантажировать владельца данных или убеждают его перевести все сбережения на "безопасные счета", что приводит к потере денег.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют никогда не сообщать посторонним коды из SMS, пароли и паспортные данные, а для проверки информации звонить в официальные регистратуры поликлиник по номерам, указанным на их сайтах.
09:52:02 08-12-2025
Злоумышленники звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом диспансеризации выманивают доступ к "Госуслугам".
Ну всё просто же! Уже есть опыт борьбы с мошенниками!
Просто нужно отключит Россиянам стационарные телефоны.
(Прошу запатентовать предложение)
11:07:23 08-12-2025
В установленном Максе ежедневно звонят какие-то левые люди, с непонятных номеров, один раз ответил, послушал - явно жулики, заблокировал. Пришлось включить опцию что звонки приходят только с контактов - звонки левые пропали. И зачем тогда было блокировать Ватцап, если в Максе все то же самое происходит и так же приходится ограничивать входящие ? А учитывая общую кривизну и глючность Макса - ну очень плохая замена Ватцапу получилась.
11:56:41 08-12-2025
Перешла на МАХ. Какой недодел!!! Появился новый вид мошенничества: приходит на телефон СМС, что аккумулятор телефона заражен, необходимо пройти по ссылке. Моя мама не пошла, что дальше - не знаем.
18:44:55 08-12-2025
Гость (11:56:41 08-12-2025) Перешла на МАХ. Какой недодел!!! Появился новый вид мошеннич... Надо было пойти, в том числе и по ссылке. СМС о недозарядке аккумулятора это пять! Интересно, инопланетяне отслеживают зарядку вашего телефона, али кляты хохлы? Но пить надо меньше, по любому!
19:59:59 08-12-2025
Гость (11:56:41 08-12-2025) Перешла на МАХ. Какой недодел!!! Появился новый вид мошеннич...
Просто стало больше осмотрительных людей. Они уже не верят звонящим в ватсап. А звонящим в МАКсе будут верить какое-то время. "Государство" тут точно замешано.