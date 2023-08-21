"Москва пропитана успехом": Галина Зальцман об "Облаке-рай" и женщинах в режиссуре

Amic.ru поговорил с московской постановщицей, которая сейчас ставит в театре драмы новый спектакль

21 августа 2023, 06:25, Вячеслав Кондаков

Фото: Алтайский театр драмы имени Шукшина/Галина Зальцман, режиссер-постановщик

В алтайском театре драмы имени Шукшина полным ходом идет подготовка к новому сезону. Стартует он 1 сентября спектаклем "Облако-рай" по повести Георгия Николаева "Звездный час по местному времени" в постановке Галины Зальцман. Накануне премьеры корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков пообщался с режиссером и узнал, чем ее версия будет отличаться от фильма Николая Досталя 1990 года. Галина Зальцман уверена, что "Облако-рай" найдет своего зрителя, потому что это очень светлая и одновременно грустная история. А еще Галина объяснила, чем мужская режиссура отличается от женской.

"Сегодня людям хочется более теплой истории"

- Вы уже ставили в театре драмы постановку "Трильби". Какое у вас тогда сложилось впечатление о труппе?

- Самое прекрасное. Я познакомилась с театром еще несколько лет назад во время творческой лаборатории. Это была прекрасная возможность узнать о том, в какой форме находятся актеры. Время пролетело очень быстро, мы уже делаем совсем другой спектакль, более зрительский. Сегодня людям хочется теплой истории. Это мое ощущение. Да, пусть не совсем позитивной, но про обычных людей.

- Первую вашу работу в Барнауле приняли очень тепло. Переживаете о том, чтобы вторая постановка тоже понравилась зрителям?

- Я об этом не думаю. Сосредоточена на том, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь. Ближайшие несколько недель решающие, именно в это время по-настоящему рождается спектакль. Сейчас говорить о постановке все равно, что матери хвалиться ребенком на восьмом месяце беременности. Над спектаклем же работаю не только я, а еще артисты, художники, художники по свету и другие специалисты. Реакция на постановку может быть как положительная, так и отрицательная. Мы стараемся сделать светлый спектакль, где можно будет как и улыбнуться, так и погрустить. Например, в постановке "Облако-рай" будет много музыки. Особенно песен эпохи начала распада СССР. Это время, когда еще не начался новый век для страны, но Союз уже стоял на глиняных ногах. Советское прошлое до сих пор с нами. Я немного лет прожила в СССР, но когда слышу песню "Нежность" Майи Кристалинской, сердце мое сжимается. Это, видимо, наш какой-то культурный код. У меня есть надежда, что спектакль "Облако-рай" понравится зрителям.

- Кому пришла идея поставить "Облако-рай"? Вам или руководству театра драмы?

- В этой истории все совпало. Я — синефил, давно работаю с киносценариями. Их в театре можно сделать по-другому. Там есть подсказки для режиссеров и одновременно свобода для интерпретаций. Это интересная задача для режиссера: перевести сценарий в театральный формат, отказавшись от крупных планов и киношных приемов. Фильм "Облако-рай" 1990 года Николая Досталя мне очень нравится. Его главный герой — Колька — не вписывался в рамки того мира, в котором он жил. При этом он не представлял себя в другом месте. Мне кажется, что "Облако-рай" - история о русском человеке, который являются частью страны и одновременно ощущает себя одиноким. Многие люди вообще боятся неизвестности и всего, что шире понимания собственных возможностей. У нас в спектакле, кстати, присутствует тема космоса и религии. Кто там на небе? Бог или Гагарин? Или они там вместе одновременно? В спектакле есть отрывки из сценария, которые не вошли в фильм Николая Досталя. Также я включила в постановку несколько текстов, связанных с Юрием Гагариным, опубликованные в псевдонаучных изданиях.

Фото: Алтайский театр драмы имени Шукшина/Галина Зальцман, режиссер-постановщик

- В 90-е история о Кольке была очень актуальной. Многие, как и он, стремились убежать от суровой реальности. Сегодня люди тоже бегут из страны, но по другим причинам.

- Я не хотела переносить действие в сегодняшнюю Россию. Это стало бы очень очевидной метафорой. Важнее было сделать притчу вне времени и вне контекста. В нашем спектакле вставлен кусочек текста Владимира Набокова — яркого представителя эмигрантов, который писал о Родине, не находясь при этом в России.

"Когда смотрю видео начала 90-х, то картинки все серые, "выстиранные"

- А какие у вас воспоминания о 90-х?

- Когда развалился СССР, мне было 6-7 лет. Если смотреть видео начала 90-х, то картинки все серые, "выстиранные". В это время люди открывали для себя новый, незнакомый мир. Оказалось, что за там есть другая жизнь и люди, словно инопланетяне. Мне нравилось постигать эту неизвестность.

- Вы родились в Москве, но активно работаете в регионах страны. Провинция сильно отличается от столицы?

- Провинция провинции рознь. Есть маленькие города, где совсем другая жизнь по сравнению с многомиллионной столицей. Москва пропитана успехом. Когда же приезжаешь в небольшой город, то видишь магазины и кафе, что для меня было удивительно. В этом есть какой-то скептицизм по отношению к провинциальным городам. При этом больше работают в провинции, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Люблю столицу нашей страны, но это не город, а гигантский муравейник, где не чувствуешь себя комфортно. В Барнауле же иная жизнь. Такой город покинуть сложнее. Но что-то заставляет людей уезжать в поисках другой жизни. Над этим вопросом мы и попытались порассуждать в нашей постановке.

- Пусть читатели не обижаются за спойлер, но в конце Колька уезжает из города. Вы думали о том, как сложилась его судьба? Стал ли он счастливым?

- Была попытка снять второй фильм, где все объясняется. Мне кажется, что это было неправильно. Притча не имеет права отвечать на вопросы. В этих рассуждениях бытовая реальность разрушает любую философскую мысль. Возможно, он вернулся из Москвы в родной город и похвастался всем крутой машиной. А может быть, Колька "улетел" в открытый космос, оторвался от реальности и стал спутником.

- В современной российской реальности есть темы для режиссера, которые в постановках нельзя затрагивать? Тем более, что многие сегодня в стране чувствуют себя Колькой и не знают: уезжать им или нет.

- Есть темы, которые сегодня становятся неуместными. Ты знаешь, как надо говорить о них со зрителями. То, что вчера походило на шутку, сегодня кажется неактуальным. Мне, как любому художнику, интересно отражать реальность и "фиксировать" время. Театр устроен так, что спектакль, поставленный год назад, сегодня может влиять на зрителей иначе. Когда ищешь материал, то все равно ориентируешься на актуальные события. И это не всегда вещи, связанные с политикой. Если же в спектакле удается затрагивать такие темы, не навязывая зрителю однозначное понимание ситуации, это прекрасно. Возможно, это дает людям силы жить дальше.

Фото: Алтайский театр драмы имени Шукшина/На репетиции с артистами театра: Анной Бекчановой, Сергеем Рассаханем и Артемом Казаковым

"Мне по душе интеллектуальное и "жвачное" кино"

- Вы ставили в Красноярске спектакль "Я нанял убийцу" по фильму Аки Куарисмяки. Теперь "Облако-рай". Никогда не хотели себя попробовать в кино?

- Я часто думаю об этом, но каждый должен заниматься своим делом. Я — театральный режиссер. При этом у меня был опыт съемок сериала. Понимаю, как устроено кино. Конечно, я с удовольствием бы подписалась на эту авантюру, но сейчас моя жизнь - театр.

- Какое бы кино вы хотели снимать? Есть авторы, которые вам близки?

- Это очень непростой вопрос. Я люблю разное кино. Кому-то нравится Александр Сокуров, а кому-то Уэсс Андерсон. Мне по душе интеллектуальное и "жвачное" кино.

- Режиссеры делятся на два типа. Есть те, кто годами вынашивает в голове историю или сценарий. А некоторые могут легко взяться за неизвестный материал. Вам какой подход ближе?

- Я не вижу большой разницы в подходах. Иногда мне дают неизвестный материал, я читаю произведение и сразу же нахожу в нем вещи, которые мне интересны. А дальше уже начинается работа по изучению материала, попытки добраться до самой сути истории.

- Почему женская режиссура во всем мире стала такой модной?

- Я тоже интересуюсь, кто сделал кино или спектакль: мужчина или женщина. Сейчас в театре стало очень много женщин. Причем не только режиссеров, но и драматургов. Мне кажется, что их больше, чем мужчин. А вообще неправильно разделять искусство на мужское и женское. Это все равно, что рассуждать над тем, что вкуснее: огурец или помидор. Мужчины умеют видеть целое, а женщины стараются докопаться до самой сути истории.

- Вам, как женщине, сложнее работать с труппой, чем мужчинам?

- Я никогда не участвовала в репетициях других режиссеров. Однако мне порой приходилось преодолевать мускулинное отношение к себе со стороны актеров. Иногда во мне видят "девочку", а не режиссера. Моего терпения хватает, чтобы "проламливать" эту стену непонимания. Нужно доверять друг другу, чтобы спектакль получился.

Премьера "Облако-рай" в театре драмы имени Шукшина состоится 1,2 и 3 сентября. Подробнее о спектакле можно узнать по ссылке.