МТС выпустил новую дебетовую карту для абонентов любых операторов

МТС Деньги поможет экономить и пользоваться привилегиями компании

13 августа 2024, 15:15, ИА Амител erid: LjN8K1QBT

Иллюстрация предоставлена компанией МТС

МТС выпустил новую дебетовую карту. Она называется МТС Деньги и дает привилегии и доступ к сервисам компании через подписку МТС Premium*. А еще с картой будет базовый кешбэк 1% за обычные платежи и повышенный при активной подписке МТС Premium: до 30% на связь, 5% за покупки в супермаркетах и до 30% от партнеров экосистемы.

Владельцам карты предлагают бесплатную подписку МТС Premium на первые два месяца. Чтобы ее сохранить, необходимо за месяц совершать по карте пять любых операций.

Своим абонентам МТС Premium дает до 50 ГБ интернета в месяц.

Пользователи других операторов могут:

бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Kion*;

читать книги в сервисе "Строки";

слушать треки в МТС Музыке;

избавиться от спам-звонков с помощью сервиса "Защитник";

кататься на самокатах МТС Юрент с бесплатным стартом.

С подпиской удобно копить кешбэк в сервисе МТС Cashback* и тратить его на оплату услуг связи для себя и близких, а также на покупки в магазинах МТС, новые поездки на самокатах и на другие услуги в экосистеме МТС.

"Мы постоянно работаем над расширением возможностей экосистемы МТС и преимуществ для наших пользователей. Новая карта – это, по сути, новое решение в области финансовых технологий с доступом к широкому спектру продуктов. При этом, активность пользования картой обеспечивает увеличение льготного периода доступа к развлекательным и цифровым сервисам МТС Premium", – комментирует запуск продукта вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Максим Пухальский.По его словам, расширение ассортимента товаров, привлечение новых партнеров и разработка новых предложений делают экосистему еще более привлекательной, гибкой и устойчивой. Компания ожидает, что клиенты оценят преимущества новой карты и полюбят другие цифровые продукты компании.

Оформить карту могут абоненты любого оператора. Для этого нужно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru и получить смс о готовности. Забрать карту можно в ближайшем салоне МТС вашего города.

Платить картой МТС Деньги можно любым удобным способом, в том числе в одно касание с помощью сервиса МТС Pay*. А управлять балансом карты и переводами можно в одноименном приложении.

*Premium ("Премиум"); Kion ("Кион"); Cashback ("Кешбэк"); Pay ("Пэй").

ПАО "МТС"

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