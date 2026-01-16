Муниципальное жилье Барнаула оборудуют автономными пожарными извещателями

С горожанами дополнительно провели разъяснительные беседы

16 января 2026, 14:15, ИА Амител

В Барнауле усилили профилактику пожаров в жилом секторе на фоне морозов. В поселке Восточном начали бесплатно устанавливать автономные пожарные извещатели в муниципальных квартирах и проводить разъяснительную работу с жителями.

Специалисты администрации Октябрьского района вместе с сотрудниками городского управления ГО и ЧС, полиции и МЧС провели профилактический рейд, направленный на предупреждение пожаров. В муниципальных квартирах жителям бесплатно установили автономные пожарные извещатели, а также раздали памятки по пожарной безопасности и профилактике мошенничества. С барнаульцами дополнительно провели разъяснительные беседы.

Автономные пожарные извещатели сегодня считаются одним из наиболее действенных способов раннего обнаружения возгораний в жилых домах и квартирах. В соответствии с действующими правилами противопожарного режима в Алтайском крае, как и по всей стране, такие устройства на безвозмездной основе устанавливают в жилье многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

«В соответствии с постановлением администрации города Барнаула на сегодня пожарные извещатели мы также устанавливаем в муниципальном жилье. Такая работа у нас стартовала с декабря прошлого года, – сообщает Виталий Чернявский, начальник отдела организации планирования и проведения мероприятий по защите в чрезвычайных ситуациях управления по делам ГО и ЧС города Барнаула. – На эти цели закуплено 100 датчиков. На одну квартиру предоставляем не более двух приборов – по одному в каждую спальную комнату. Услуга предоставляется в заявительном порядке, для этого необходимо обратиться в администрацию своего района».

Прибор реагирует на появление густого дыма и подает громкий звуковой сигнал, предупреждая жильцов об опасности даже во время сна. Это позволяет обнаружить возгорание на ранней стадии, своевременно принять меры и вызвать пожарных.

В настоящее время в муниципальном жилье Барнаула установлено около 30 автономных пожарных извещателей, в том числе в одном из многоквартирных домов в поселке Восточном, где такие устройства получили жители четырех квартир.

«Узнав о такой возможности, я сразу написала соответствующее заявление. Вдруг что-то случится, а мы не успеем быстро среагировать, – рассказывает местная жительница Юлия. – Специалисты сами мне все установили, рассказали, как им пользоваться и оставили памятку по эксплуатации прибора. Все бесплатно. Мне нужно будет только вовремя менять батарейки».

Виталий Чернявский сообщил, что сейчас формируются новые списки муниципальных жилых помещений на основании поступающих заявлений от жителей Барнаула. После утверждения перечня адресов планируется закупка дополнительной партии автономных пожарных извещателей, их установку намерены начать весной.

Кроме того, специалисты администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Барнаула, полиции и МЧС России провели профилактический рейд по частному сектору поселка Восточного. Жителям напомнили основные правила пожарной безопасности, а также предупредили о рисках, связанных с мошенничеством, призвав быть внимательнее. Участникам рейда вручили тематические памятки.