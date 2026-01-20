Музы великого Валентино. Знаковые фото основателя самого элегантного дома моды

Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, скончался на 94-м году жизни

20 января 2026, 13:25, ИА Амител

Фото: ТАСС

Легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в своей резиденции в Риме, в окружении близких. Основатель модного дома Valentino, известный как "последний император" и "шейх шика", оставил неизгладимый след в истории моды, превратив итальянский гламур в мировое явление.

На протяжении пяти десятилетий Гаравани был воплощением элегантности и безупречного вкуса. Его визитной карточкой стал знаменитый оттенок алого – "красный Валентино". Он был известен своей работой с самыми влиятельными женщинами планеты, многие из которых стали его близкими друзьями и музами.

Музы и иконы стиля

Валентино одевал ведущих леди Голливуда и королевских особ. Среди его самых известных клиенток и муз были:

Жаклин Кеннеди-Онассис – бывшая первая леди США заказала у него шесть платьев после убийства Джона Кеннеди. Позже она вышла замуж за Аристотеля Онассиса в одном из самых знаменитых платьев от Valentino;

Элизабет Тейлор – актриса носила платья от Valentino на премьеры фильмов еще в 1960-х годах, что принесло дизайнеру широкую известность;

Софи Лорен – легендарная итальянская кинодива, которую Валентино называл своей подругой, часто блистала в его нарядах на красных дорожках;

Энн Хэтэуэй – актриса, которую модельер считал "как дочь", носила винтажное платье от Valentino на благотворительном балу и даже выходила замуж в наряде, сшитом им;

Джулия Робертс – в 2001 году актриса получила свой "Оскар" в черно-белом платье от Valentino, которое вошло в историю моды;

Наоми Кэмпбелл и Карен Мюлдер – супермодели 90-х годов также были музами дизайнера и участвовали во многих его знаковых показах.

Фонд Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти объявил, что прощание с дизайнером состоится в среду и четверг в Риме, а похороны пройдут в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири. Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения.