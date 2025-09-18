Музыка из кино при свечах. Lumos Concerts в Барнауле исполнит легендарные саундтреки

В программе – пронзительные мелодии из фильма "Интерстеллар" и других кинолент в исполнении виртуозных музыкантов

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

25 сентября 2025 года в барнаульском концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) вновь пройдет музыкальный концерт от солистов Lumos concerts*. Фантастические киномиры при свете тысячи свечей и виртуозная игра музыкантов погрузят гостей в невероятную атмосферу.

Слушатели отправятся в морское путешествие с "Пиратами Карибского моря", в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма "Интерстеллар", проникнутся пронзительным скрипичным соло из исторической драмы "Список Шиндлера".

Откройте новые грани эмоций, насладитесь живым звучанием инструментов и легендарной музыкой Ханса Циммера, Джона Уильямса, Людовико Эйнауди и других кинокомпозиторов современности.

Начало концерта – в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Подробности доступны в соцсетях организаторов: "Телеграм" и "ВКонтакте".

*Lumos Concerts ("Люмос Концертс")

Возрастное ограничение 6+

ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311

Реклама