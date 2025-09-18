Музыка из кино при свечах. Lumos Concerts в Барнауле исполнит легендарные саундтреки
В программе – пронзительные мелодии из фильма "Интерстеллар" и других кинолент в исполнении виртуозных музыкантов
18 сентября 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJuARQc
25 сентября 2025 года в барнаульском концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) вновь пройдет музыкальный концерт от солистов Lumos concerts*. Фантастические киномиры при свете тысячи свечей и виртуозная игра музыкантов погрузят гостей в невероятную атмосферу.
Слушатели отправятся в морское путешествие с "Пиратами Карибского моря", в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма "Интерстеллар", проникнутся пронзительным скрипичным соло из исторической драмы "Список Шиндлера".
Откройте новые грани эмоций, насладитесь живым звучанием инструментов и легендарной музыкой Ханса Циммера, Джона Уильямса, Людовико Эйнауди и других кинокомпозиторов современности.
Начало концерта – в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.
Подробности доступны в соцсетях организаторов: "Телеграм" и "ВКонтакте".
*Lumos Concerts ("Люмос Концертс")
Возрастное ограничение 6+
ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311Реклама
15:16:17 18-09-2025
а про статью 146 ч.3 УК РФ они слышали?