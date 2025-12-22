МВД предупредило о новой схеме мошенников с ложными сообщениями о "взломе" аккаунтов

Преступники, выдавая себя за техподдержку и даже за ФСБ, заставляют жертв звонить им по поддельным номерам

22 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

МВД России сообщает о росте числа мошенничеств, в которых преступники используют новую тактику: они рассылают жертвам фальшивые уведомления о "взломе аккаунта" на популярных сервисах, чтобы те сами перезванивали на подставные номера, пишет "Абзац".

Как работает схема:

Мошенники в мессенджерах под видом сотрудников ЖКХ, банков или госорганов отправляют ссылку. Перейдя по ней, человек видит поддельное системное предупреждение о "взломе" его учетной записи на "Госуслугах" или другом портале. В сообщении указан "служебный" телефон для связи. Позвонив по этому номеру, жертва попадает к аферистам, которые последовательно выдают себя за техподдержку, сотрудников Роскомнадзора и даже ФСБ. Под предлогом "защиты средств от списания" мошенники убеждают перевести все деньги на "безопасные счета", которые на самом деле контролируют они сами.

В Подмосковье женщина, поверившая в угрозу взлома аккаунта "Госуслуг", по такой схеме перевела на счета злоумышленников 1,3 миллиона рублей.

МВД предупреждает, что настоящие официальные службы никогда не требуют перевода денег для "защиты" или по другим предлогам, а любое неожиданное уведомление с просьбой срочно позвонить – вероятный признак мошенничества.