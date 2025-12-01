На Алтае медики и спортсмены больше всего хотят найти подработку перед Новым годом

А вот страховщиков и юристов дополнительная занятость не интересует

01 декабря 2025, 15:34, ИА Амител

В Алтайском крае 50% трудоустроенных жителей не против найти подработку в преддверии Нового года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«28% опрошенных отметили, что "определенно рассматривают" дополнительную занятость помимо основной работы, еще 22% – "скорее рассматривают"», – говорится в исследовании.

Чаще всего о подработке задумываются занятые в направлениях:

"Спорт, салоны красоты" (63% из них готовы к подработке);

"Домашний, обслуживающий персонал" (60%);

"Медицина, фармацевтика" (57%);

"Искусство, развлечения, массмедиа" (56%);

"Маркетинг, реклама, PR" (55%);

"Стратегия, инвестиции, консалтинг" (55%).

«Причем тех, кто уже сейчас имеет дополнительную занятость, помимо основной работы, в Алтайском крае не так много – 6% от опрошенных, в третьем квартале – 7% респондентов», – выяснили аналитики.

В основном подработку уже имеют специалисты из сфер фитнеса и красоты, развлечений и медиа, а также домашний и обслуживающий персонал.

Никакой заинтересованности в подработке не проявляют 36% трудоустроенных жителей Алтайского края.

Дополнительная занятость не интересует специалистов из направлений:

"Страхование" (51%);

"Юристы" (47%);

"Автомобильный бизнес" (46%);

"Производство, сервисное обслуживание" (45%);

"Добыча сырья" (40%);

"Закупки" (40%).

Ранее эксперты выяснили, где проще всего найти подработку на Алтае, если нет опыта. Выяснилось, что бизнес все чаще готов брать новичков и обучать их на месте при необходимости.