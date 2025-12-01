На Алтае медики и спортсмены больше всего хотят найти подработку перед Новым годом
А вот страховщиков и юристов дополнительная занятость не интересует
01 декабря 2025, 15:34, ИА Амител
В Алтайском крае 50% трудоустроенных жителей не против найти подработку в преддверии Нового года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«28% опрошенных отметили, что "определенно рассматривают" дополнительную занятость помимо основной работы, еще 22% – "скорее рассматривают"», – говорится в исследовании.
Чаще всего о подработке задумываются занятые в направлениях:
- "Спорт, салоны красоты" (63% из них готовы к подработке);
- "Домашний, обслуживающий персонал" (60%);
- "Медицина, фармацевтика" (57%);
- "Искусство, развлечения, массмедиа" (56%);
- "Маркетинг, реклама, PR" (55%);
- "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (55%).
«Причем тех, кто уже сейчас имеет дополнительную занятость, помимо основной работы, в Алтайском крае не так много – 6% от опрошенных, в третьем квартале – 7% респондентов», – выяснили аналитики.
В основном подработку уже имеют специалисты из сфер фитнеса и красоты, развлечений и медиа, а также домашний и обслуживающий персонал.
Никакой заинтересованности в подработке не проявляют 36% трудоустроенных жителей Алтайского края.
Дополнительная занятость не интересует специалистов из направлений:
- "Страхование" (51%);
- "Юристы" (47%);
- "Автомобильный бизнес" (46%);
- "Производство, сервисное обслуживание" (45%);
- "Добыча сырья" (40%);
- "Закупки" (40%).
Ранее эксперты выяснили, где проще всего найти подработку на Алтае, если нет опыта. Выяснилось, что бизнес все чаще готов брать новичков и обучать их на месте при необходимости.
15:36:13 01-12-2025
Дед морозами идут подрабатывать?
17:16:33 01-12-2025
Перечислены почти все частники, самозанятые, а бюджетники у нас, типа, в шоколаде. Хотя, они и так всегда на 1,5-2 ставки работают.
08:47:05 02-12-2025
На работе до 2х ставок, какие подработки, до дома доползти, на семью посмотреть.