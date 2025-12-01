НОВОСТИОбщество

На Алтае медики и спортсмены больше всего хотят найти подработку перед Новым годом

А вот страховщиков и юристов дополнительная занятость не интересует

01 декабря 2025, 15:34, ИА Амител

Медики перед Новым годом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Медики перед Новым годом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 50% трудоустроенных жителей не против найти подработку в преддверии Нового года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«28% опрошенных отметили, что "определенно рассматривают" дополнительную занятость помимо основной работы, еще 22% – "скорее рассматривают"», – говорится в исследовании.

Чаще всего о подработке задумываются занятые в направлениях:

  • "Спорт, салоны красоты" (63% из них готовы к подработке);
  • "Домашний, обслуживающий персонал" (60%);
  • "Медицина, фармацевтика" (57%);
  • "Искусство, развлечения, массмедиа" (56%);
  • "Маркетинг, реклама, PR" (55%);
  • "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (55%).

«Причем тех, кто уже сейчас имеет дополнительную занятость, помимо основной работы, в Алтайском крае не так много – 6% от опрошенных, в третьем квартале – 7% респондентов», – выяснили аналитики.

В основном подработку уже имеют специалисты из сфер фитнеса и красоты, развлечений и медиа, а также домашний и обслуживающий персонал.

Никакой заинтересованности в подработке не проявляют 36% трудоустроенных жителей Алтайского края.

Дополнительная занятость не интересует специалистов из направлений:

  • "Страхование" (51%);
  • "Юристы" (47%);
  • "Автомобильный бизнес" (46%);
  • "Производство, сервисное обслуживание" (45%);
  • "Добыча сырья" (40%);
  • "Закупки" (40%).

Ранее эксперты выяснили, где проще всего найти подработку на Алтае, если нет опыта. Выяснилось, что бизнес все чаще готов брать новичков и обучать их на месте при необходимости.

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Почти половина россиян нашли себе как минимум одну подработку

Как отметили респонденты, основная мотивация – дополнительный заработок
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:36:13 01-12-2025

Дед морозами идут подрабатывать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:33 01-12-2025

Перечислены почти все частники, самозанятые, а бюджетники у нас, типа, в шоколаде. Хотя, они и так всегда на 1,5-2 ставки работают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:05 02-12-2025

На работе до 2х ставок, какие подработки, до дома доползти, на семью посмотреть.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров