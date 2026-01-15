На Алтае пройдут выборы новых глав Славгорода и Рубцовска

Кандидаты могут подать документы и программу развития до 13 февраля

15 января 2026, 18:15, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о начале приема документов от кандидатов на должности глав Рубцовска и Славгорода. Подать документы можно с 15 января по 13 февраля включительно в рабочие дни в департамент администрации и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо основных документов, кандидаты имеют право предоставить программу социально-экономического развития муниципального образования. Все бумаги должны быть соответствующим образом заверены.

Напомним, что в настоящее время обязанности главы Рубцовска временно исполняет Игорь Башмаков, назначенный на эту должность 29 октября 2025 года. Главой Славгорода в 2020 году на пятилетний срок была избрана Людмила Подгора.