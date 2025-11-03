На Алтае женщина пострадала при пожаре в частном доме

Ее увезли в больницу с ожогами

03 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

Частный дом вспыхнул в Завьяловском районе. В результате возгорания ожоги получила женщина, ее увезли в больницу. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Гонохово. На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем. Пятеро пожарных на двух автоцистернах потушили его на площади более 60 квадратных метров.

«До прибытия подразделений при самостоятельной эвакуации пострадала женщина 40 лет, с ожогами доставлена в центральную районную больницу», – уточнили в ведомстве.

Предварительной причиной назвали неверный монтаж электрооборудования.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 31 пожар, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три пожара.