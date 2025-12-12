Из-за наступивших морозов в России вырос спрос на пауэрбанки

Из-за холодов телефоны начали разряжаться куда быстрее

12 декабря 2025, 17:43, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

С приходом зимних месяцев в России наблюдается существенный подъем продаж портативных зарядных устройств. Согласно информации, полученной изданием "Газета.ru" из отчета компании МТС, в период с 1 по 10 декабря спрос на внешние аккумуляторы вырос на 32% относительно аналогичного отрезка времени в ноябре.

Наиболее значительный рост реализации отмечен в регионах, где наблюдались обильные снегопады: в Сибирском (увеличение на 52,1%), Северо-Западном (подъем на 24,5%) и Дальневосточном (рост на 8,6%) федеральных округах. По мнению представителей торговой сети, данная тенденция обусловлена зимними морозами, приводящими к ускоренной разрядке и внезапному отключению смартфонов на холоде.

В рассматриваемый период средняя стоимость пауэрбанка составила 1,8 тысячи рублей. Лидерами продаж стали устройства Akai и Xiaomi с емкостью 10 000 и 20 000 mAh соответственно. Доля бренда Akai в общем объеме продаж составила 50%, в то время как на Xiaomi пришлось 26%.