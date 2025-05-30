На каникулы в Питер. Куда семьи с детьми поедут отдыхать летом и сколько готовы потратить

Мнение россиян узнали аналитики ВТБ и "Туту"

30 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Дети. Каникулы. Лето / Фото: amic.ru

Санкт-Петербург и Москва – города, куда больше всего планируют вывозить родители своих детей на летних каникулах. Такие данные получили аналитики сервиса путешествий "Туту" и ВТБ. Также эксперты выяснили, на что взрослые и дети чаще тратят деньги в таких поездках.

Куда поедут?

Итак, по результатам опроса предпочтения распределились так:

20% опрошенных собираются провести летние каникулы в Санкт-Петербурге;

12% – в Москве;

11% – в Сочи;

4% – в Адлере;

по 3% – в Казани и Калининграде;

по 2% в Геленджике, Сириусе, Ейске и Владивостоке.

Из тех, кто планирует поехать за границу, предпочтения распределились так: Абхазия (37%), Белоруссия (28%), Италия (7%), Турция (6%) и Грузия (4%).

"Семьи активнее планируют поездки: доля бронирований на июнь-август составляет 24% против 13% в прошлом году. Мы видим рост спроса на отели с "детской" инфраструктурой – площадкой, меню, игровой зоной и др. Некоторые сервисы бронирований уже добавляют к вариантам размещений пометку "удобно с детьми", чтобы родителям было проще найти подходящее жилье", – рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин.

В среднем сутки размещения для семьи из трех человек обойдутся в семь тысяч рублей.

Сколько потратят?

Еще одна тенденция это года – прогнозируемый рост трат по детским картам. Сейчас чаще всего дети тратят на:

покупки в супермаркетах (6,3 млрд рублей);

фастфуд (1,4 млрд);

заказы на маркетплейсах (527 млн);

визиты в кафе и рестораны (438 млн).

Самые большие суммы на приобретение электроники (3,5 тыс. рублей), туристических услуг (2,9 тыс. рублей), одежды и обуви (1,4 тыс. рублей), а также на уход за домашними животными (884 рубля).

Кстати, Новосибирская область попала в топ-5 регионов опроса по активности держателей детских карт.

"Летние каникулы – это не только время путешествий и новых впечатлений, но и отличная возможность для детей стать более самостоятельными и повысить свою финансовую грамотность. Они учатся самостоятельно распоряжаться деньгами и принимать ответственные решения, а родители могут легко контролировать расходы и поддерживать своих детей на пути к финансовой самостоятельности", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.