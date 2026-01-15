На создание российской виагры было впустую потрачено более миллиарда рублей

Теперь несостоявшийся проект планируют передать частной фармацевтической компании

15 января 2026, 16:35, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Десятилетние усилия по созданию российского препарата для лечения эректильной дисфункции стоили государственной казне 2,4 миллиарда рублей, однако успехом не увенчались. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на отчет Счетной палаты Российской Федерации.

Речь идет о проекте, направленном на исследование природных качеств кабарговой струи и создание на его основе инновационных медикаментов. В его рамках планировалось возведение питомника для размножения и содержания этих животных в Горно-Алтайске, а также лаборатории в Красногорском районе.

Оба объекта должны были функционировать уже в 2020 году, однако сроки запуска постоянно сдвигались. Питомник начал работу только в июне 2024-го, а строительство лаборатории до сих пор не завершено.

При этом около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета было выделено на разработку и клинические испытания лекарства от импотенции под названием "Мускулив". В общей сложности с 2016 года на проект, включая строительство питомника и лаборатории, а также расходы на содержание кабарги, было выделено 2,4 миллиарда рублей, что на 60% больше первоначальной сметы.

По результатам аудита Счетная палата представила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором подчеркивается нерациональное использование бюджетных средств.