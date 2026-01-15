НОВОСТИОбщество

На создание российской виагры было впустую потрачено более миллиарда рублей

Теперь несостоявшийся проект планируют передать частной фармацевтической компании

15 января 2026, 16:35, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Десятилетние усилия по созданию российского препарата для лечения эректильной дисфункции стоили государственной казне 2,4 миллиарда рублей, однако успехом не увенчались. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на отчет Счетной палаты Российской Федерации.

Речь идет о проекте, направленном на исследование природных качеств кабарговой струи и создание на его основе инновационных медикаментов. В его рамках планировалось возведение питомника для размножения и содержания этих животных в Горно-Алтайске, а также лаборатории в Красногорском районе.

Оба объекта должны были функционировать уже в 2020 году, однако сроки запуска постоянно сдвигались. Питомник начал работу только в июне 2024-го, а строительство лаборатории до сих пор не завершено.

При этом около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета было выделено на разработку и клинические испытания лекарства от импотенции под названием "Мускулив". В общей сложности с 2016 года на проект, включая строительство питомника и лаборатории, а также расходы на содержание кабарги, было выделено 2,4 миллиарда рублей, что на 60% больше первоначальной сметы.

По результатам аудита Счетная палата представила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором подчеркивается нерациональное использование бюджетных средств.

Фото: pxhere.com

Мужчина ослеп, потому что перебрал с виагрой

Он выпил дозу, в два раза превышающую максимально рекомендованную
НОВОСТИЗдоровье

медицина Бюджет

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

16:40:41 15-01-2026

Где деньги? Нет результата-деньги вернуть в бюджет

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:13 15-01-2026

Проект не смог подняться...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:35 15-01-2026

Гость (16:51:13 15-01-2026) Проект не смог подняться......
Не хватило потенциала...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:19 15-01-2026

Ну ничего в следующий раз обязательно получится

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:01 16-01-2026

Гость (16:51:19 15-01-2026) Ну ничего в следующий раз обязательно получится ...
Просто они устали или был неправильный настрой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:55 15-01-2026

ТО есть государство поднимает МНЕ налоги, чтобы с них платились зарплаты бездарным ученым, которые не могут чью то кукурузину поднять? А не хуху ли хохо? Совсем офигели.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:00:07 15-01-2026

Гость (16:54:55 15-01-2026) ТО есть государство поднимает МНЕ налоги, чтобы с них платил... Читай внимательно))) ученые не при чем им лабораторию даже не построили, на этапе стройки ффсе пропало)) я искренне недоумеваю как такое вопиющее безобразие могло произойти))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:08 16-01-2026

гость (22:00:07 15-01-2026) Читай внимательно))) ученые не при чем им лабораторию даже н...
Примерно как космодром Восточный

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:09 15-01-2026

"По результатам аудита Счетная палата представила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором подчеркивается нерациональное использование бюджетных средств."----- И ни одна башка с плеч не "полетит". Значит будут и далее прожектеры бабло из бюджета сосать...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:06 15-01-2026

Есть же все уже давно, или надо чтоб стояло именно от этой кабарговой струи?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:44 15-01-2026

Гость (17:01:06 15-01-2026) Есть же все уже давно, или надо чтоб стояло именно от этой к... А вдруг7)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:44 15-01-2026

Это как смартфон Чубайса...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:43 15-01-2026

Это они хитро прикрыли проект, что бы в новой конторке отбить бабки себе на карман, выпустив под новым названием это типа супер-пупер средство для стояка.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:48 15-01-2026

Для налогоплательщиков трата их денег оказалась впустую, зато организаторов туфты безнаказанно озолотила!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:06 16-01-2026

Построили этот кабаржатник в Усть Коксинском районе в стороне Тюнгура, сделали к нему дорогу, ЛЭП и ВОЛС за счёт государства. Теперь передадут в частные руки, т.к. не эффективно. Готовая для кого то база отдыха. Так и было изначально задумано.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров