На создание российской виагры было впустую потрачено более миллиарда рублей
Теперь несостоявшийся проект планируют передать частной фармацевтической компании
15 января 2026, 16:35, ИА Амител
Десятилетние усилия по созданию российского препарата для лечения эректильной дисфункции стоили государственной казне 2,4 миллиарда рублей, однако успехом не увенчались. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на отчет Счетной палаты Российской Федерации.
Речь идет о проекте, направленном на исследование природных качеств кабарговой струи и создание на его основе инновационных медикаментов. В его рамках планировалось возведение питомника для размножения и содержания этих животных в Горно-Алтайске, а также лаборатории в Красногорском районе.
Оба объекта должны были функционировать уже в 2020 году, однако сроки запуска постоянно сдвигались. Питомник начал работу только в июне 2024-го, а строительство лаборатории до сих пор не завершено.
При этом около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета было выделено на разработку и клинические испытания лекарства от импотенции под названием "Мускулив". В общей сложности с 2016 года на проект, включая строительство питомника и лаборатории, а также расходы на содержание кабарги, было выделено 2,4 миллиарда рублей, что на 60% больше первоначальной сметы.
По результатам аудита Счетная палата представила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором подчеркивается нерациональное использование бюджетных средств.
16:40:41 15-01-2026
Где деньги? Нет результата-деньги вернуть в бюджет
16:51:13 15-01-2026
Проект не смог подняться...
20:54:35 15-01-2026
Не хватило потенциала...
16:51:19 15-01-2026
Ну ничего в следующий раз обязательно получится
10:34:01 16-01-2026
Просто они устали или был неправильный настрой
16:54:55 15-01-2026
ТО есть государство поднимает МНЕ налоги, чтобы с них платились зарплаты бездарным ученым, которые не могут чью то кукурузину поднять? А не хуху ли хохо? Совсем офигели.
22:00:07 15-01-2026
10:33:08 16-01-2026
Примерно как космодром Восточный
16:56:09 15-01-2026
"По результатам аудита Счетная палата представила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором подчеркивается нерациональное использование бюджетных средств."----- И ни одна башка с плеч не "полетит". Значит будут и далее прожектеры бабло из бюджета сосать...
17:01:06 15-01-2026
Есть же все уже давно, или надо чтоб стояло именно от этой кабарговой струи?
18:26:44 15-01-2026
17:52:44 15-01-2026
Это как смартфон Чубайса...
17:58:43 15-01-2026
Это они хитро прикрыли проект, что бы в новой конторке отбить бабки себе на карман, выпустив под новым названием это типа супер-пупер средство для стояка.
19:09:48 15-01-2026
Для налогоплательщиков трата их денег оказалась впустую, зато организаторов туфты безнаказанно озолотила!
11:43:06 16-01-2026
Построили этот кабаржатник в Усть Коксинском районе в стороне Тюнгура, сделали к нему дорогу, ЛЭП и ВОЛС за счёт государства. Теперь передадут в частные руки, т.к. не эффективно. Готовая для кого то база отдыха. Так и было изначально задумано.