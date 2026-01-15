Одного из старейших застройщиков Барнаула хотят обанкротить. В чем провинилась "Сиада"

Из‑за срыва сроков строительства 16‑этажного дома в микрорайоне Поток барнаульский застройщик столкнулся с иском о банкротстве

15 января 2026, 13:30, ИА Амител

Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле стартует процедура банкротства в отношении производственно‑строительного инвестиционного предприятия "Сиада" – застройщика 16‑этажного дома на улице Петра Сухова, 34, в микрорайоне Поток. Первое заседание по делу назначено на 15 января 2026 года, указано на сайте Арбитражного суда.

Инициатором выступил "Барнаулкапстрой", 8 декабря 2025 года подавший в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании должника несостоятельным.

Сумма претензий превышает 4 млн рублей. Согласно материалам дела, "Сиада" не исполняет обязательства более трех месяцев. 15 декабря к иску присоединился еще один кредитор.

Финансовые сложности компании не ограничиваются этим долгом. Так, по решению суда "Сиада" обязана выплатить компании "Виктория" почти 540 тыс. рублей основного долга за установку дверей в доме, а также около 45 тыс. рублей процентов и 31 тыс. рублей госпошлины.

По данным Инспекции строительства и жилищного надзора Алтайского края, общая кредиторская задолженность застройщика достигает 48,2 млн рублей.

Ключевая проблема – незавершенность второй очереди строительства, подземного паркинга и благоустройства территории. Жилой блок удалось сдать благодаря привлечению подрядчика, но паркинг до сих пор не построен.

Разрешение на строительство продлено в сентябре 2025 года и действует до июня 2026-го. Однако январский фотоотчет на портале "Нашдом.рф" показывает, что котлован засыпан снегом, внутри – сложенные железобетонные конструкции и строительная техника.

Летом 2025-го на заседании рабочей группы в мэрии руководитель "Сиады" Александр Соболев заявил, что для завершения паркинга требуется порядка 50 млн рублей.

Предпринимаемые меры – продажа парковочных мест и нежилых помещений – не покрывают дефицита. На этом фоне дольщики выразили сомнения в способности застройщика завершить объект и рассматривали возможность самостоятельно инициировать банкротство.

«Мы понимаем, что банкротство – процедура длительная, но готовы подождать еще, рассчитывая на то, что проблемный объект наконец‑то может быть достроен за счет средств бюджета», – отметила представитель инициативной группы Галина Бестужева.

Перспективу поддержки дает создание в ноябре 2025 года Регионального фонда защиты прав участников долевого строительства. Планируется, что дом на Петра Сухова станет первым объектом, которым займется фонд.

Напомним, что ПСИП "Сиада", основанное в 1999 году и возглавляемое Александром Соболевым, – одна из старейших строительных компаний Барнаула.

Изначально она специализировалась на капитальном ремонте жилья в партнерстве с комитетом муниципального жилищного хозяйства города и выступала крупным подрядчиком. Сейчас ее судьба и судьба долгостроя напрямую зависят от итогов арбитражного разбирательства.