Одного из старейших застройщиков Барнаула хотят обанкротить. В чем провинилась "Сиада"
Из‑за срыва сроков строительства 16‑этажного дома в микрорайоне Поток барнаульский застройщик столкнулся с иском о банкротстве
В Барнауле стартует процедура банкротства в отношении производственно‑строительного инвестиционного предприятия "Сиада" – застройщика 16‑этажного дома на улице Петра Сухова, 34, в микрорайоне Поток. Первое заседание по делу назначено на 15 января 2026 года, указано на сайте Арбитражного суда.
Инициатором выступил "Барнаулкапстрой", 8 декабря 2025 года подавший в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании должника несостоятельным.
Сумма претензий превышает 4 млн рублей. Согласно материалам дела, "Сиада" не исполняет обязательства более трех месяцев. 15 декабря к иску присоединился еще один кредитор.
Финансовые сложности компании не ограничиваются этим долгом. Так, по решению суда "Сиада" обязана выплатить компании "Виктория" почти 540 тыс. рублей основного долга за установку дверей в доме, а также около 45 тыс. рублей процентов и 31 тыс. рублей госпошлины.
По данным Инспекции строительства и жилищного надзора Алтайского края, общая кредиторская задолженность застройщика достигает 48,2 млн рублей.
Ключевая проблема – незавершенность второй очереди строительства, подземного паркинга и благоустройства территории. Жилой блок удалось сдать благодаря привлечению подрядчика, но паркинг до сих пор не построен.
Разрешение на строительство продлено в сентябре 2025 года и действует до июня 2026-го. Однако январский фотоотчет на портале "Нашдом.рф" показывает, что котлован засыпан снегом, внутри – сложенные железобетонные конструкции и строительная техника.
Летом 2025-го на заседании рабочей группы в мэрии руководитель "Сиады" Александр Соболев заявил, что для завершения паркинга требуется порядка 50 млн рублей.
Предпринимаемые меры – продажа парковочных мест и нежилых помещений – не покрывают дефицита. На этом фоне дольщики выразили сомнения в способности застройщика завершить объект и рассматривали возможность самостоятельно инициировать банкротство.
«Мы понимаем, что банкротство – процедура длительная, но готовы подождать еще, рассчитывая на то, что проблемный объект наконец‑то может быть достроен за счет средств бюджета», – отметила представитель инициативной группы Галина Бестужева.
Перспективу поддержки дает создание в ноябре 2025 года Регионального фонда защиты прав участников долевого строительства. Планируется, что дом на Петра Сухова станет первым объектом, которым займется фонд.
Напомним, что ПСИП "Сиада", основанное в 1999 году и возглавляемое Александром Соболевым, – одна из старейших строительных компаний Барнаула.
Изначально она специализировалась на капитальном ремонте жилья в партнерстве с комитетом муниципального жилищного хозяйства города и выступала крупным подрядчиком. Сейчас ее судьба и судьба долгостроя напрямую зависят от итогов арбитражного разбирательства.
Всё же хорошо и даже отлично на рынке недвижимости. В чём проблема? От желающих вложиться по сумасшедшим ценам в бетоно-ватные человейники, нет отбоя. Рынок растёт как не в себя, цены на квадратный метр растут опережающими темпами и сильно превзошли даже предполагаемую на десятилетие инфляцию.
14:14:59 15-01-2026
банкротство это юриическое законное избавление от долговых обязательств всего то, так что им выгодно. банкротство и потом другое юр лицо - и заново та же схема
15:54:09 15-01-2026
Прикольно. А я против, чтобы мои в том числе налоги шли на стр-во какой-то парковки. Я, конечно, не видел проект, НО... Там паркинг выделен в отдельную очередь стр-ва? Там реализация шла по 214 ФЗ? Было проектное финансирования банка? Видимо, нет... Вообще паркинг строится для жителей этих домов для обеспечения норм. Поэтому себестоимость парковки при грамотном застройщике должна размазываться в т.ч. на все дома, тк для подземного паркинга сегодня чаще всего фиксируют убыток (себестоимость условного машиноместа сильно более 1млн руб). Поэтому этот фин результат уместно изначально закладывать к проектируемым домам. А здесь звучит будто дома построили- продали, а потом начинаем строить и продавать парковку, и понимаем, чтобы выйти в 0, нужно продавать за 1,5млн. руб, чего сделать в тех местах не смогли...