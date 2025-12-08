Над Саратовом и Энгельсом второй раз за сутки слышны взрывы
Информации о пострадавших или повреждениях нет
08 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
Над Саратовом и Энгельсом вторую ночь подряд раздаются взрывы, сообщает Shot. По предварительной информации, это работа систем ПВО, отражающих атаку беспилотников.
Как передают очевидцы, в небе было слышно около пяти взрывов. Предыдущей ночью над городами также работала противовоздушная оборона. Тогда жители сообщали о пяти-семи взрывах, дрожании окон и включенной сирене воздушной тревоги.
На данный момент официальной информации о пострадавших или повреждениях в Саратовской области нет.
Ранее в ночь на 8 декабря дроны атаковали Волгоградскую область. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на жилую улицу, никто не пострадал.
