Победитель премии «Народный знак качества» 2017 года намерен вновь стать лучшим в номинации «Автосервис года»

Автосервисы в нашем регионе горячо любят. Похожие чувства жители края испытывают только к салонам красоты, медклиникам и еде. Такие выводы сделали аналитики проекта «Народный знак качества», изучив количество поданных заявок. За автосервисы, салоны красоты, клиники, рестораны и фастфуд подано огромное и примерно одинаковое количество голосов. И тем не менее самая активная группа поддержки по-прежнему у фитнес-клубов, производителей продуктов и торговых сетей. В этих номинациях свыше 500 и даже 600 заявок. А вот автосервисы немного не дотянули. 469 человек номинировали 51 компанию. В их числе Bardahl, F1, Fit service, Makk, ZavGar, «Автомаркет «Гараж», «АвтоЮвелир», «Механик», ИП Петухов и ещё много других компаний. Среди них и победитель премии 2017 года — торгово-сервисный центр «Вианор».

В компании не знали о своём номинировании, но уверены, что могут победить вновь. Коммерческий директор центра Дмитрий Багинский предположил, что их могли номинировать даже конкуренты, добавив, правда, что вероятность заявок от довольных клиентов и сотрудников гораздо выше.

«Приятная новость, что нас номинировали. Думаю, потому, что мы классные. Мы любим свою работу и нам точно важно, что о нас думают клиенты. Без такого отношения мы, наверное, не заслужили бы участия в подобной премии. Мы хотим, чтобы клиент к нам возвращался, возможно, именно это и порождает подобные хорошие новости», — прокомментировал Дмитрий Багинский.

Новости

Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

Всего на сегодняшний день подано почти шесть тысяч заявок за 592 компании. Чтобы номинировать свою любимую компанию, осталось всего три дня, мы закрываем приём заявок в 23:59 воскресенья, 9 октября. На сайте народныйзнаккачества.рф заявку можно подавать в каждой номинации. А номинаций много. Кроме уже перечисленных, это «Университет года», «Торгово-развлекательный центр года», «Застройщик года», «Телекоммуникационная компания года», «Курорт/санаторий года», «Мой бизнес года» и «Автосалон года». Весь список номинаций можно посмотреть тут. Успевайте номинировать любимые компании. Затем мы составим шорт-лист из 10 самых-самых, и вы снова будете голосовать, теперь уже за победителя. Имена финалистов узнаем в середине ноября.

Партнёры проекта:

Производственная компания «Дар Алтая», торговая марка «Сибирский продукт» — официальный партнёр проекта. «Дар Алтая» — только экологически чистые продукты: ядро кедрового ореха, масла холодного отжима, кедровая живица, постельные принадлежности, чай из алтайских трав и другие товары для здорового образа жизни, правильного питания и осознанного потребления.

«Альбион-Моторс» — официальный партнёр проекта. Первый официальный дилерский центр EXEED в Алтайском крае. Автосалон, для которого уверенность и комфорт — не просто слова, а главный приоритет. Расположен в Барнауле, на проспекте Калинина, 15е. Тел. 50-22-50.

Velaner — официальный партнёр проекта. Это бутик мужской одежды: всё от строгой классики до спорт-шика и только проверенные бренды. Velaner — стиль для особенного повода и на каждый день.

ИП Шаповалова А.Д.