Новые добровольцы вступили в отряд волонтёров АлтГТУ и будут помогать семьям мобилизованных
С этой просьбой к ним обратился ректор вуза Андрей Марков
Студенты-первокурсники АлтГТУ активно вступают в ряды добровольцев Центра волонтёрских проектов и добровольческих инициатив. Сейчас в штабе около 200 человек.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков встретился с активистами центра и поблагодарил за работу.
«У наших студентов огромнейший опыт волонтёрской работы. Мы все помним вашу помощь в непростые годы пандемии. Вы задействованы в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, в этом месяце организовали донорскую акцию „Стань донором. Спаси жизнь! Герои рядом с нами!“ и пригласили к участию студенческую молодёжь Барнаула, Бийска, Рубцовска и Камня-на-Оби. На все просьбы вы откликаетесь с пониманием и с большой инициативой, и я этим горжусь», — отметил ректор.
Фото: пресс-служба АлтГТУ
Добавим, работа, которую проводит центр волонтёрских проектов и добровольческих инициатив, осуществляется в рамках большого социального проекта #МЫВМЕСТЕ.