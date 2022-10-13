Новые добровольцы вступили в отряд волонтёров АлтГТУ и будут помогать семьям мобилизованных

Студенты-первокурсники АлтГТУ активно вступают в ряды добровольцев Центра волонтёрских проектов и добровольческих инициатив. Сейчас в штабе около 200 человек.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков встретился с активистами центра и поблагодарил за работу.

«У наших студентов огромнейший опыт волонтёрской работы. Мы все помним вашу помощь в непростые годы пандемии. Вы задействованы в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, в этом месяце организовали донорскую акцию „Стань донором. Спаси жизнь! Герои рядом с нами!“ и пригласили к участию студенческую молодёжь Барнаула, Бийска, Рубцовска и Камня-на-Оби. На все просьбы вы откликаетесь с пониманием и с большой инициативой, и я этим горжусь», — отметил ректор.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Добавим, работа, которую проводит центр волонтёрских проектов и добровольческих инициатив, осуществляется в рамках большого социального проекта #МЫВМЕСТЕ.