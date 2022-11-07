Учёные спрогнозировали, что будет на Алтае из-за потепления и в мире через 300 млн лет

Австралийские геологи выяснили, как изменится наша планета через 300 млн лет, пишут «Московские новости».

По мнению исследователей, в России ландшафт начнёт меняться из-за глобального изменения климата, например, тундра и некоторые реки могут исчезнуть.

При этом на месте Тихого океана через 200-300 млн лет появится новый суперконтинент — в результате столкновения существующих континентов. Его основой станут Америка и Азия. В итоге Тихий океан исчезнет, а остальные объединятся в один суперокеан.

«Тревогу у экологов вызывает также будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. В летний период они получают питание из ледников, однако при их ускоренном таянии лишатся подпитки. Это значит, что летом реки будут пересыхать», — отмечает издание.

Глобальное потепление также чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.

Ранее учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем.