Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

В лидерах – Камчатка

20 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Согласно анализу РИА Новости, наиболее динамичный рост средних заработных плат в России наблюдается на Камчатке, где за год этот показатель увеличился почти на 40 тысяч рублей.

В сентябре текущего года жители Камчатского края получали на 38 тысяч рублей больше, чем в сентябре прошлого года. Чукотка и Магаданская область также демонстрируют значительный прирост – на 28 и 26 тысяч рублей соответственно. В первую пятерку лидеров по увеличению средних зарплат вошли Ненецкий автономный округ (рост на 25 тысяч рублей), Москва и Забайкальский край (рост на 20 тысяч рублей).

За год средняя зарплата на Сахалине увеличилась на 19 тысяч рублей, в Московской области – на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии – на 15 тысяч рублей. Еврейская автономная область занимает девятую строчку рейтинга с приростом в 14 тысяч рублей.

Замыкают десятку регионов с наиболее заметным увеличением номинальных зарплат за последние 12 месяцев Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, где средний заработок вырос на 13 тысяч рублей.

В целом по России средняя заработная плата за минувший год увеличилась на 12 тысяч рублей.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

21:16:03 20-12-2025

А Алтайский край стабильно на последнем месте в СФО.

Avatar Picture
Гость

12:14:43 21-12-2025

Гость (21:16:03 20-12-2025) А Алтайский край стабильно на последнем месте в СФО. ... Судьба!

