Названы самые популярные вакансии у россиян в 2025 году

На первом месте – менеджеры

11 января 2026, 14:35, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2025 году наибольший интерес у граждан России вызвали вакансии в сфере продаж, маркетинга, а также предложения для специалистов по тестированию и разработке программного обеспечения. Такие сведения предоставил сервис hh.ru, подготовивший аналитический отчет для РИА Новости.

Исследование показало, что на вакансии менеджеров по продажам было отправлено около 43 миллионов откликов от соискателей. Это демонстрирует рост на 37% относительно прошлогодних значений.

В списке двадцати самых востребованных профессий также оказалась должность менеджера по маркетингу. На эти вакансии было получено приблизительно 16 миллионов откликов, что на 82% выше уровня аналогичного временного отрезка в 2024 году. Заметный подъем интереса отмечен и к сфере тестирования – число откликов достигло отметки 13,7 миллиона, увеличившись на 65% за год.