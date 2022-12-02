Лесной квартал. Рядом с барнаульским санаторием планируют возвести квартал бизнес-класса с бассейном и стеклянным паркингом

Необычный квартал, состоящий из пяти многоэтажных домов, планируют возвести на Змеиногорском тракте. Застройщиком проекта выступает компания «Мой Дом», которая уже работала в сфере девеломпента и построила два ЖК и коммерческий объект в центре. Новый проект застройщик решил реализовать на Горе. Это будет не точечная, а квартальная застройка. Главной особенностью Лесного квартала станет лес на территории: застройщик обязуется сохранить большинство растущих деревьев. Также компания обещает сдать все дома одновременно, а не растягивать стройку на этапы.

Лесной квартал

Будущий микрорайон, получивший название «Вышка», появится недалеко от барнаульского санатория, рядом с уже существующими многоквартирными домами (ЖК «Барнаульский лес» и «Змеиногорский»). В нём запроектировали пять домов по девять этажей, рассчитанных на 250 квартир. Практически всю территорию участка занимает сосновый и лиственный лес. Руководитель компании «Мой Дом» Павел Князев 29 ноября на круглом столе, посвящённом планам девелопера, отметил, что застройщик начал работу на участке с разработки мастер-плана.

«Это европейский подход, когда рисуется не генплан, а мастер-план, в котором учитывают пешеходные участки, дорожные связи, стройку в контексте города. Это определяет качество среды, которая будет проектироваться и создаваться», — сказал он.

Компания «Мой Дом» работает в Барнауле с 2014 года. Она возвела ЖК «Модный дом» на ул. Гулькина, 41, в 2020 году сдала ЖК «Новый Квартал» на ул. Челюскинцев, 80в (состоит из двух 18-этажных домов). Затем переориентировалась на коммерческую недвижимость. Так, скоро запланирована сдача торгово-офисного центра «Капитал» на ул. Челюскинцев, 82. Как только компания завершит этот проект, она вернётся на рынок многоэтажного жилья, но уже с другим, более комплексным подходом.

При разработке проекта для площадки застройщик поставил задачу сохранить все хвойные деревья и по максимуму — лиственные. Решение подал сам участок. Дело в том, что на площадке есть овраг, и перепад высоты составляет около десяти метров. Компания решила разместить дома в этом овраге, использовав рельеф как часть комплекса. Так у застройщика получится сберечь вековые деревья от вырубки.

«Хорошее благоустройство позволяет продавать проекты дороже. На участке есть сосны, осиновая аллея и берёзы. Некоторые лиственные деревья сможем пересадить, а вот хвойные оставим. В овраге появится паркинг. Мы частично выровняем грунт и ссыплем в овраг, поэтому землю на участок не привозим и не увозим, сохраняя чистоту. Крыша паркинга — это озеленённое покрытие, где мы можем посадить деревья: там будет грунт высотой около метра. Фасад паркинга предусмотрен стеклянный. Это значит, что не будет глухих стен, на которых смогут рисовать граффити. За счёт этого среда не маргинализируется», — отметил архитектор Ермек Кулмухамедов.

Часть лиственных деревьев, которые станут «кандидатами» на пересадку, застройщик готов передать на благоустройство города. Эту идею оценил и поддержал управляющий парком «Изумрудный» в Барнауле Владислав Вакаев. Он отметил, что строительные компании краевой столицы практически не занимаются пересадкой и сохранением деревьев.

«Городу вообще нужна специальная машина для пересадки. В Барнауле эта необходимость назрела. Та машина, которая есть у меня, подходит для пересадки деревьев до пяти метров высотой: в парках разрешено переносить растения до трёх метров. Но эту идею можно обсуждать. Сейчас мы берём деревья в 55 км от Барнаула. Если кто-то из застройщиков приобретёт такую машину, она окупится», — сказал он.

Идею сохранить существующую аллею поддержал и депутат Барнаульской гордумы, член движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников.

«Не рубить деревья — это та мысль, которую надо всем застройщикам нести. Экономически выгодно их не рубить, а встраивать в среду. Почему-то не все это понимают», — отметил он.

На территории Лесного квартала, как обещает застройщик, будет максимально сохранено естественное покрытие. Девелопер отказывается от тотального асфальтирования. Так, пешеходные дорожки будут выполнены из минерального покрытия (это может быть укреплённая галька), брусчатка. Даже покрытие детских площадок запроектировано из натуральных материалов. По мнению застройщика, это безопаснее и экологичнее. Лишь подъезды к домам и парковки выполнят из асфальта.

Презентация проекта Лесного квартала / Фото: «Мой Дом»

С видом на лес

Кроме жилья, в будущем ЖК предусмотрены социально-общественные пространства: частный детский сад, spa-салон, бизнес-площадка, ресторан, магазин у дома. Застройщик берёт на себя ответственность за подбор покупателей и будущих инвесторов на коммерческую недвижимость по всем направлениям.

Сам квартал компания позиционирует как объект бизнес-класса. Это проявляется не только в локации, сервисе, уровне благоустройства территории, но и квартирографии. Кроме стандартных одно- и двухкомнатных квартир в домах запроектированы необычные варианты.

«Мы привыкли к одинаковым квартирам и планировкам, но нужно разнообразие. Индивидуализм развивается. Поэтому мы даём выбор рынку: в „Вышке“ будут квартиры с балконом, квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры, пентхаусы», — сообщил Павел Князев.

У крупногабаритных квартир запроектированы кладовые. Они станут альтернативой балконам, где все привыкли хранить вещи. Кстати, балконы у домов ЖК предусмотрены открытыми и расположенными в шахматном порядке. Это, с одной стороны, создаёт эстетику квартала, с другой — избавляет жителей от соблазна их застеклить.

Концепция Лесного квартала, представленная застройщиком, отвечает практически всем трендам, которые сейчас двигают рынок новостроек Барнаула, уверен Владислав Вакаев. Это и массовая застройка, и организация объектов социально-бытового обслуживания, и отказ от высотных домов.

«Здорово, когда есть конкуренция. На уровне застройщиков появляется компания, которая приходит и „шевелит“ устоявшийся рынок застройщиков. Это хорошо. Но надо ориентироваться на принципы, по которым живут передовые города мира. Первое — комплексная застройка. Идея того, что мы должны получать большой спектр услуг: в ЖК должны быть офисы, магазины. Так жильцы могут работать и пользоваться услугами рядом с домом. Это позволит сократить передвижения людей на общественном транспорте. Вторая тенденция — среднеэтажная застройка. Застройщики норовят уйти ввысь, хотя максимально комфортная — это невысокие дома. Третий тренд — город в парке. Нужно максимально озеленять прилегающие территории, вписывать всё в зелёные зоны, это повышает комфортность, капитализацию жилья», — сказал он.

Сдать все дома «Мой Дом» планирует одновременно, в конце 2024 года. Вместе со зданиями девелопер завершит и благоустройство территории.

О, какой «О»

Одновременно с реализацией проекта «Вышка» девелопер приступит к строительству бизнес-центра «O2» на ул. Партизанской. В компании отмечают, что он будет многофункциональным. Всего в здании запроектировано восемь этажей и каждый несёт свой функционал: ретейл, бьюти, open-space.

Архитекторы предусмотрели открытые террасы, которые можно озеленить. Кровлю здания в проекте сделали эксплуатируемой. Следить за благоустройством и наполнением центра будет управляющая компания.

«Мы предлагаем современную модель сервиса в управлении коммерческой недвижимостью. Бизнесмену надо заниматься задачами, не отвлекаясь на рутину. Эту рутину мы берём на себя. УК готова взять на себя доставку еды в офис, такси, оплату билетов, бухгалтерский сервис, а также брокеридж: мы занимаемся подбором арендаторов для приобретённых инвесторами помещений, распределяем прибыль, предоставляем отчётность. Это удобно. В Барнауле такой уровень сервиса ещё не предоставлял никто», — отметила директор по продажам компании «Мой Дом» Татьяна Кислова.

Присутствующие отметили, что место для делового центра выбрано наиболее удачное: весь бизнес-центр, по мнению Владислава Вакаева, давно «переселился» на улицу Партизанскую. Он считает, что городу необходимо продумать развитие этой части и предусмотреть развитие коммерческой застройки и транспортной инфраструктуры. В этом случае в будущем здесь может получиться деловой квартал «Барнаул-Сити».

Застройщик Лесного квартала — ООО «УК «Мой Дом»