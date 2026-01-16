Неисправный автомобиль загорелся в гараже в Алтайском крае

В результате пожара погибших и пострадавших нет

16 января 2026, 19:30, ИА Амител

Сгоревший автомобиль / Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Алейском районе Алтайского края 15 января произошел пожар в частном гараже в селе Бобровское. Автомобиль вспыхнул днем, информацию о происшествии сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

По данным ведомства, к месту пожара оперативно выехали подразделения ПЧ ГПС № 78. К моменту прибытия первого расчета огонь полностью охватил гараж. Площадь возгорания составила около 18 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пламя повредило стены, перекрытия и кровлю строения, а также полностью уничтожило находившийся внутри гаража автомобиль.

По предварительной версии специалистов Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов транспортного средства. Обстоятельства происшествия уточняются.