Неисправный автомобиль загорелся в гараже в Алтайском крае
В результате пожара погибших и пострадавших нет
16 января 2026, 19:30, ИА Амител
В Алейском районе Алтайского края 15 января произошел пожар в частном гараже в селе Бобровское. Автомобиль вспыхнул днем, информацию о происшествии сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
По данным ведомства, к месту пожара оперативно выехали подразделения ПЧ ГПС № 78. К моменту прибытия первого расчета огонь полностью охватил гараж. Площадь возгорания составила около 18 квадратных метров.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пламя повредило стены, перекрытия и кровлю строения, а также полностью уничтожило находившийся внутри гаража автомобиль.
По предварительной версии специалистов Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов транспортного средства. Обстоятельства происшествия уточняются.
12:49:08 17-01-2026
ТЭН в поддоне по любому, либо обогреватель под поддоном.