Netflix объявил о приобретении Warner Bros. за рекордные 82,7 млрд долларов

В рамках крупнейшей в истории индустрии развлечений сделки стриминг получит студию, HBO и права на "Гарри Поттера", DC и "Игру престолов"

06 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Американский стриминговый гигант Netflix объявил о приобретении ключевых активов Warner Bros. Discovery, включая саму киностудию Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max и телеканал HBO, за 82,7 млрд долларов. Сделка позволит Netflix получить контроль над культовыми франшизами, такими как "Гарри Поттер", DC Comics, а также правами на "Игру престолов", пишет РБК.

Стороны планируют закрыть сделку в течение 12–18 месяцев, после завершения процедуры выделения сетевого подразделения Warner Bros. Discovery (куда войдут CNN, TNT, HGTV и Discovery+) в отдельную публичную компанию. Netflix обязался сохранить театральный прокат фильмов студии.

Согласно условиям соглашения, акционеры Warner Bros. Discovery получат 23,25 доллара наличными и акции Netflix на сумму 4,50 доллара за каждую обыкновенную акцию. Общая оценка акционерного капитала составляет 72 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и теперь требует разрешения регуляторов и одобрения акционеров Warner Bros. Discovery.

Причины продажи для Warner Bros. Discovery

Компания, столкнувшись с долгами и финансовыми сложностями, изначально планировала разделение бизнеса, а осенью 2025 года выставила его на продажу. Среди потенциальных покупателей рассматривались также Paramount и Comcast, однако предложение Netflix было не только самым высоким, но и единственным, позволявшим осуществить запланированное выделение сетевого бизнеса.

Сделка с Netflix, в отличие от альянса с другими мейджорами, вероятно, вызовет вопросы у антимонопольных органов в сфере стриминга, а не кинопроизводства.