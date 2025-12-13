Дебошир с пистолетом угрожал посетителям магазина в Горно-Алтайске

Задержанный вел себя неадекватно, кидался на других людей и угрожал

13 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В одном из магазинов Горно-Алтайска некий вооруженный человек вел себя вызывающе. Он затевал ссоры с покупателями, выкрикивал оскорбления и угрожал пистолетом. Сотрудники республиканского управления Росгвардии оперативно вмешались и остановили его противоправные действия.

В правоохранительные органы поступил сигнал о нарушении общественного порядка из охраняемого магазина в Горно-Алтайске. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что причиной беспорядка стал неадекватно ведущий себя мужчина. Он громко ругался, жестикулировал и пытался спровоцировать окружающих на конфликт.

Более того, у хулигана при себе находилось огнестрельное оружие, которое он не скрывал от окружающих. Несмотря на законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия, мужчина игнорировал их предупреждения.

В результате нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования. Оружие конфисковано и отправлено на экспертизу, сообщили представители пресс-службы регионального управления Росгвардии.