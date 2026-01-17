НОВОСТИОбщество

Новая поликлиника начала работать в Алейске

Торжественное открытие посетил губернатор Виктор Томенко

17 января 2026, 17:20, ИА Амител

Губернатор на открытии поликлиники / Фото: МАХ-канал Виктора Томенко
В Алейске начала функционировать новая поликлиника. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил учреждение 16 января и рассказал об этом в своем канале в Max.

«Жители Алейска и окрестных районов, включая Краснощековский и Шипуновский, теперь имеют расширенный доступ к оперативной медицинской помощи», – подчеркнул глава региона.

В поликлинике уже ведут прием специалисты узкого профиля: хирург, уролог, дерматолог, отоларинголог и онколог. Медучреждение оборудовано современной техникой, в том числе компьютерным томографом, флюорографом и рентгеновским аппаратом.

Губернатор отметил, что в текущем году будут открыты еще две сельские поликлиники – в Смоленском и Зональном районах.

Филиал поликлиники № 1 на Горе / Фото: канал губернатора Виктора Томенко в Max

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

20:04:49 17-01-2026

А кто там работает? Туда не едут вообще.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:02:03 18-01-2026

Долю россиян старшего возраста, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», намерены увеличить до 41,9% к 2030 году.
А зачем? Мизерные пенсии ведь для того, чтобы они меньше жили?

  -3 Нравится
Ответить
